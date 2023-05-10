ما هي الزلازل.. وما طريقة حدوثها وأنواعها وكيف يمكن تحديد أكثر المناطق التي تنشط بها حول العالم

دائما ما يتساءل الكثير عما هي الزلازل وما هي طريقة حدوثها وأنواعها وكيف يمكن تحديد أكثر المناطق التي تنشط بها الزلازل حول العالم، ولمعرفة كل هذه التفاصيل يجب علينا أن نستند في مقالنا على بعض الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية لسطح الأرض، والتي يتأثر بشكل كبير بتأثير تلك الزلازل، إضافة إلى باطن الأرض التي ينتج منها تلك القوة الغاشمة التي قد تدمر بعض المناطق في بعض الأحيان.

ما هي الزلازل وتعريفها

تعد الزلازل هزات أرضية سريعة تحدث بسبب تحرر قوة هائلة ناتجة من تحرر طاقة الوضع الموجودة في الصخور الباطنية للأرض وتحول تلك الطاقة إلى طاقة حركة، يمكنها أن تصعد إلى الأرض في عدة أشكال زلزالية.

ما هي أنواع الزلازل التي تحدث على سطح الأرض

واعتمادا على الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية، فيمكن تصنيف الزلازل إلى عدة أنواع مختلفة حسب المنطقة التي ينتج عنها الزلزال، وهي كالآتي:-

زلازل بلوتونية، تأتي من أعماق سحيقة وكبيرة من باطن الأرض، يمكنها أن تمتد إلى مسافة 500 كم تحت سطح القشرة الأرضية “ويعد هذا النوع نادر الحدوث، ولا يصل تأثيره على سطح الأرض”. الزلازل البركانية، يمكنها أن تمتد من مناطق نشاط البراكين في طبقة الوشاح التي تمتد أسفل القشرة الأرضية “حوالي 40 كم في المتوسط”، وتصاحب هذه الأنواع نشاط البراكين على سطح القشرة الأرضية. وأخيراً الزلازل التكتونية، وهي النوع الأكثر حدوثا وتأثيرا على سطح القشرة الأرضية، حيث إنها تصاحب حركة زحزحة القارات.

أكثر الأماكن التي يمكن أن تحدث بها الزلازل

وبناءً على ما قد سبق فيمكن تحديد أكثر المناطق التي يمكن حدوث الزلازل بها، والتي يمكن حصرها في مناطق التقاء الألواح التكتونية أو فيما يعرف بحدود التقاء القارات ببعضها البعض، فعلى سبيل المثال يمكن أن تنشط الزلازل في مناطق التقاء قارة أوروبا بقارة آسيا على حدود القارات، في مناطق مثل روسيا وتركيا، كما يمكن حدوث الزلازل بكثرة في مناطق التقاء القارات بالبحار والمحيطات، حيث أن المحيطات تستند على ألواح تكتونية محيطية يمكنها أن تلتقي بغيرها من الألواح المحيطية وسط المحيط، ويمكنها أن تلتقي بحواف القارات، مما يسبب حدوث الزلازل التكتونية.