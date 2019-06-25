ما هو القانون المختلط ؟!

يقدم لكم موقع نجوم مصرية شرح مبسط للقانون ،حتى يكون لدى كل فرد مصري الحد الأدنى من المعلومات القانونية الأساسية لان القانون يدخل في حياة و لعل من أول المعلومات التي يجب أن يعرفها الفرد عن القانون أنواعه .

التميز بين القانون العام و الخاص

اختلاف الفقه القانوني حول معيار التميز بين القانون العام و الخاص , سنعرض هنا لأهم تلك المعايير :

المصلحة : فالقانون العام يهدف الى تحقيق المصلحة العامة (مصلحة المجتمع ) أما القانون الخاص يهدف إلى تحقيق المصلحة خاصة (مصلحة شخصية ) .

: فالقانون العام يهدف الى تحقيق المصلحة العامة (مصلحة المجتمع ) أما القانون الخاص يهدف إلى تحقيق المصلحة خاصة (مصلحة شخصية ) . القواعد الآمرة و القواعد المكملة : فالقانون العام جميعا قواعده آمره أما القانون الخاص فقواعده مكملة .

: فالقانون العام جميعا قواعده آمره أما القانون الخاص فقواعده مكملة . الدولة سلطة عامة ذات سيادة :فالقانون يكون عاما عند تكون الدولة أو احد أجهزتها طرفا في العلاقة ( أو تتصرف ) باعتبارها سلطة عامة ذات سيادة و سلطان تتمتع بامتيازات و حقوق استثنائية .

وأما القانون يكون خاص عندما تكون العلاقة جمع أطرافها أشخاص عاديين أو الدولة أو أحد أجهزتها طرفا في العلاقة باعتبارها شخص عادى ليست سلطة عامة ذات سيادة وسلطان

و هذا هو المعيار السائد و الراجح فى التفرقة بين القانون العام و الخاص .

القانون العام نوعان : 1- قانون عام داخلي مثل القانون الدستوري و الإداري

2- قانون عام خارجي (القانون الدولي العام )

القانون الخاص مثل المدني

القانون المختلط : كما يذهب بعض الفقه الى وجود نوع ثالث و هو القانون المختلط فقواعده متصلة بالقانون العام و الخاص , قواعده خليطا من القانون العام و الخاص . يصعب تحديد طبيعتها

مثل قانون العمل و المرافعات

فقانون المرافعات : يشمل على قواعد تتصل بالسلطة العامة للدولة كتنظيم المحاكم و تحديد اختصاصاتها و أصدار الأحكام و قواعد تتصل بالقانون الخاص إجراءات الدفاع عن الحقوق

قانون العمل : ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والأجور والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه كما يتضمن قواعد تتدخل السلطة العامة بمقتضاها في علاقة العمل .

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