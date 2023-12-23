ما مدى الثراء الفعلي لعائلة “ماكليستر” في فيلم Home alone

مع اقتراب فترة أعياد الميلاد يبرز للمشاهدين عبر مختلف منصات المشاهدة فيلم “Home alone” وهو ذلك الفيلم الذي تدور أحداثه حول صبي يحاول النجاة من مطاردة بعض اللصوص له في المنزل أثناء فترة بقائه وحيدا هناك، يعني للكثيرين هذا الفيلم أجواء الشتاء الرائعة وبالأخص فترة أعياد الميلاد حيث يعرض الفيلم في تلك الفترة بالتحديد.

تدور أحداث الفيلم في البداية حول شخصين يحاولان اقتحام منزل عائلة ثرية في إحدى ضواحي إلينوي، تعود ملكية ذلك المنزل بحسب أحداث الفيلم لعائلة تدعى عائلة ماكاليستر وهي عائلة على ما يبدو أنها ثرية للغاية حيث أنها تمتلك منزلاً كبيرا في إحدى الضواحي الثرية بولاية إلينوي، تساءل الكثير من محبي الفيلم حول مدى ثراء عائلة “ماكليستر” في الحقيقة و وكيف سيكون مدى ثرائهم في وقتنا الحالي مع العلم بأن الفيلم وقد أنتج في عام 1990، قدم بعض الخبراء الاقتصاديين وكبار محللي الأبحاث تحليلا دقيقا يستعرض مدى ثراء العائلة في الفيلم وكيف يمكن أن يكون معدل دخلهم في وقتنا الحالي مقارنة بعام 1990.

هل عائلة “ماكليستر” حقيقية:

بالتأكيد هي ليست حقيقية وهي ليست العائلة المالكة بالفعل للمنزل الموجود في الفيلم والذي تدور أحداث الفيلم حوله.

قدم موضع نيويورك تايمز تحليلا دقيقا لمدى ثراء العائلة المزعومة في الفيلم وذلك بالنظر للممتلكات التي تتوفر في منزلهم بالإضافة لسعر المنزل نفسه في السوق العقاري الأمريكي، يقع منزل عائلة ماكليستر في الحقيقة في إحدى ضواحي شيكاغو الثرية بولاية إلينوي الأمريكية ويقع المنزل في شارع لينكولن الكائن بضاحية “ونيتكا” وهي إحدى أغلى وأغنى الأحياء في المنطقة وبالنظر لمساحة المنزل فهو بالتأكيد منزل باهظ الثمن، وتشير تقديرات الاقتصاديين بأن سعر هذا المنزل يكلف في عام 2023 حوالي 2.4 مليون دولار امريكي، وتستند تقديرات الاقتصاديين إلى بيانات الأسر في المنطقة الإحصائية لمدينة شيكاغو لعام 1990 و2022 بالإضافة إلى قيمة ممتلكات المنزل ومعدلات الرهن العقاري السائد في ذلك الوقت بالإضافة إلى الضرائب والتأمين النموذجي، يفترض الاقتصاديون أن عائلة ماكليستر لم تنفق أكثر من 30% من دخلها على السكن وبذلك قرروا أن المنزل كان في متناول اسرة قد يبلغ دخلها حوالي 305.000 – 665.000 دولار أميركي، وفي عام 2023 يكون مثل هذا المنزل مملوكاً لأسرة يبلغ دخلها حوالي 730 الف دولار، يقدر الاقتصاديون تلك الفئة المجتمعية بأنها ضمن فئة الـ 1% من فئات المجتمع في شيكاغو.