ما لا تعرفه عن زوج الأميره ايمان بنت عبد الله الثاني ملك الأردن؟

بعد حفل زفاف الأميرة إيمان بن عبد الله الثاني أميرة الأردن الذي انعقد يوم الأحد الماضي الموافق 12 مارس 2023 بدأ الجميع بالبحث عن زوجها جميل الكساندر ترميوتس للتعرف على ديانته وتفاصيل أخرى متعلقة به علمًا بأن زواجهما كان في حفل ملكي بمملكة الأردن الهامشية في قصر بيت الملك، واليوم عبر موقعنا نجوم مصرية سنوضح من هو زوج الأميرة إيمان أميرة الأردن.

من هو جميل زوج الأميرة إيمان؟

ولد جميل ألكساندر في فنزويلا في عام 1994 وهو يبلغ من العمر 29 عامًا كما له أصول يونانية، وجميل هو أكبر أخوته أليكسيا وأليخاندر، حصل جميل على بكالوريوس إدارة الأعمال في جامعة فلوريدا الدولية كما أنه مقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أما عن مسيرته المهنية عمل في أكبر متاجر التجزئة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة EMEA، وشركة AMARLA كما أنه مالك ومؤسسة شركة Outbound Ventures وهي شركة مالية.

ماهي ديانة جميل ألكساندر؟

وفقًا لما تم الإعلان عنه فإن ديانة جميل هي الديانة المسيحية ولكن يوجد تقارير إعلامية أنه أعلن إسلامه قبل خطبته من الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.