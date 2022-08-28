ما سر زيادة جمهور الرواية مقارنة بنقص جمهور الشعر

كتب | محمد محي الدين أبوزكو

في الآونة الأخيرة بدا واضحاً الكم الهائل من الروايات العربية الصادرة يوميا او شهريا في مصر والوطن العربي، وفي المقابل تزداد وتيرة نقص الاصدارات الشعرية بذات سرعة نمو جمهور الرواية.

وبعد جولة بين بعض الناشرين والمؤلفين، تحدثت إلى الكاتبة مها المقداد صاحبة دار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع و الروائي والقاص هشام عيد الفائز ب(جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي) فرع القصة القصيرة لدورة عام 2021-2022م وقد اتفق كلا الكاتبين على أسباب معينة وهي.

• صعوبة وفهم الشعر خاصة الشعر الحر (التفعيلة) الذي يقوم على التلاعب بالمعاني واستخدام الفلسفة الزمكانية في تصوير الحدث، مما أدى لنفور كثيرا من الجمهور وتخليهم شيئا فشيئا عن إقتناء دواوين الشعر، وتوجههم نحو الرواية لسهولة فهمها.

• ‏جمهور الشعر أغلبه ممن ارتاد كليات اللغة العربية وقليل منهم ممن كان خارج هذا النطاق، ولعل الشعر يعد أيضا من المجالات الأدبية المرتبطة بالجانب العاطفي، ويحتاج جمهورا يتميز بصفات معينة، وحتى لشرائه يحتاح لحالة نفسية وذهنية معينة.

• ‏توجه معظم مسابقات العالم العربي الأدبية نحو التركيز في الرواية والاهتمام بها اكثر من الشعر، فنجد مسابقات ذات حضور إعلامي وثقل جمهوري ومادي كبير للرواية ومنها (جائزة الشيخ زايد للكتاب)، و (جائزة البوكر العالمية) للرواية، وجائزة (الطيب صالح للإبداع الكتابي)، وكذلك (جوائز الدولة التقديرية).

ومقارنة بالشعر نجد أن اهم مسابقتين في الوطن العربي للشعر هما، مسابقة أمير الشعراء، ومسابقة شاعر المليون.

• ‏تدني مستوى تلقي اللغة العربية الفصحى، وهذا ساعد نحو توجه معظم القراء إلى الرواية، لسهولتها، وأيضا لمجاراتها نسق مستوى اللغة العربية لدى الجمهور.

هذا وقد أكد الكاتبين على شيوع استخدام اللهجة العامية في الشعر، أدى لنفور معظم متذوقي اللغة الفصحى من الجمهور، ويعتقدان بأن هذا أهم سبب جعل القراء يتجهون إلى الرواية والقصة القصيرة، وبدرجة أقل كتب النثر او ما يسمى بين الجمهور ب(الخواطر).

وحسب دراسة لصحيفة الجارديان البريطانية شهر مارس الماضي، أن في جميع الدول العربية، تدنت نسبة صدور ومبيعات الكتب الشعرية، مقارنة بالإرتفاع المتزايد بالقصة القصيرة والرواية، هذا وقد ذكرت الصحيفة أن السبب الرئيسي في هذا التدني هو اهتمام الناشرين بالتربح فقط من الروايات متجاهلين تماما المحافظة على وجود فرع ثاني من الأدب العربي في السوق.