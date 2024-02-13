ماجدة الرومي في مرمى الإنتقادات بسبب وصفها للبنان بـ “أبشع كوابيسها” في حفل أبو ظبي وأحلام تدافع عنها

ردت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب كلمتها في حفلها الأخير بأبو ظبي، حيث تحدثت عن معاناة الشعب اللبناني والظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون في الوقت الحالي، مما تسبب في موجة من الإنتقادات بحقها.

صور للفناند ماجدة الرومي والفناند احلام - المصدر: موقع مصراوي وموقع العين - وتم التعديل بواسطة محرر نجوم مصرية

تصريحات ماجدة الرومي في حفل أبو ظبي

قالت الفنانة ماجدة الرومي خلال تواجدها بمدينة أبو ظبي من أجل إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات ليالي السعديات “لقد جئت اليوم من لبنان الذي نعيش فيه أبشع كوابيسنا، الذي ترتكب فيه العديد من الجرائم تجاهنا، والسبب في ذلك أناس يفترض أنهم من أبناء وطننا، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن أقف أمام كل تلك الإنجازات والحضارة التي أراها اليوم في مدينة أبو ظبي”.

وتابعت الرومي:”لقد اشتقت كثيراً لمدينة أبو ظبي الجميلة، تلك الأرض العامرة بالخضار والمعمار الحديث والأوجه البشوشة وكل ما يدخل البهجة والسرور على القلب، الله يحفظها ويديم نعمه على أرضها الطيبة”.

إنتقادات كبيرة

وبعد موجة الإنتقادات الواسعة التي طالتها نتيجة لتصريحاتها التي وصفها البعض بـ “المسيئة للبنان”، قامت ماجدة الرومي بنشر مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على “إكس”، معربة عن اعتزازها بوطنها وثقتها في الله، وذلك عقب إشادتها بالتقدم الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البنية التحتية والتطوير، مقارنة بالمعاناة التي يعانيها الشعب اللبناني بسبب الظروف الصعبة والجرائم التي تُرتكب بحقهم، وتعبيرها عن اشتياقها للمدينة وتقديرها لجهودها في التطوير واستقبال الزوار بكل حفاوة.

بعدو بلدنا حلو…

وبعدو جنة ، وراح يبقى

ومهما عملوا فينا، وأجرموا

اتأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا

لبنان عندو رب🇱🇧#ماجدة_الرومي في #ليالي_السعديات #أبوظبي #الإمارات #لبنان pic.twitter.com/qlabPu2ToN — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) February 12, 2024

وعلقت “الرومي” على الفيديو بعبارات تمتدح فيها وطنها لبنان كتبت فيها “بعدو وطننا حلو، وبعدو جنّة وسيظل كذلك، ومهما فعلو فينا من إجرام ستظل الكلمة الأخيرة لله.. لبنان عنده رب”.

الجدير بالذكر أن تلك التغريدة على حساب الفناند ماجدة الرومي تعد هي الأولى منذ عام 2022، وبالتحديد شهر سبتمبر، حينما نعت الفنانة رحيل الممثل المصري الراحل “هشام سليم”، ولم يتم نشر أي مشاركات على الحساب خلال العام 2023، لكن فيما يبدو أن الفنانة أرادت توضيح موقفها عقب الهجوم العنيف الذي تعرضت له.

احلام تدافع عن ماجدة الرومي