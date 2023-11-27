“مات على ايدي” .. بالفيديو شريف منير يروي اللحظات الأخيرة للراحل طارق عبد العزيز

كشف الفنان شريف منير عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، من خلال مداخلة له مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج “الحكاية” الذي يقدمه على فضائية “MBC مصر”، التفاصيل التي حكاها شريف منير كانت بسبب تواجده مع الفقيد خلال تصوير أحد المشاهد ضمن العمل الدارمي الجديد الذي يشاركون فيه.

مش قادر أقف على رجلي

وقال شريف منير أن التصوير في هذا اليوم بدء من الساعة الحادية عشر صباحاً، وأن الفنان الراحل طارق عبد العزيز كان في قمة النشاط والحيوية، وكانت حالته النفسية ممتازة، ولكن فجأة تغير كل شيء.

وأضاف “كان في مشهد بعمله أنا وهو وممثلة شابة جديدة اسمها نانسي، المفروض إنها بترن الجرس، وهو بيفتح الباب علشان يقابلها، وأنا بدخل الكدر وبيحصل جملتين مني ليها، وهو المفروض يسيبنا ويخرج.. عملنا بروفة وصورنا أول شوت، والمخرج طارق رفعت طلب إعادة التصوير”.

وتابع “كنا واقفين وجاهزين.. المفروض طارق كان يروح في اتجاه الباب لكنه جه ناحيتي.. ولما حصل كده أنا شفت لونه بيروح.. فجأة سند عليا وقعد على كرسي وسند رأسه على واحد واقف قصاده، سألته مالك يا طارق قالي مش قادر أقف على رجلي”.

وعن آخر لحظة في حيات الراحل قال شريف منير “لقيت وشه أصفر أصفر أصفر، وبعدها أبيض أبيض أبيض.. وبعدها بدأ يتلج ويروح مننا.. نزلناه على الأرض وحاولت أدلّك قلبه كذا مرة، وعينه كانت مرفوعة لفوق.. فتحت القميص علشان أسمع ضربات قلبه مسمتعش حاجة”.

وصل للمستشفى وهو متوفى

وبالرغم من أنه تم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي بسرعة، إلا أن الأطباء أكدوا أنه وصل للمستشفى وهو متوفى.