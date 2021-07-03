ليلى طاهر: أنا خفيت من كورونا وبقيت زي الفل

بعد إنتشار أخبار إصابة الفنانة المصرية ليلى طاهر بفيروس كورونا الأمر الذي أحزن جميع محبي الفنانة ومتابعيها في مصر والوطن العربي وتسائل العديد عن اخبار الحالة الصحية للفنانة ليلي طاهر فطمأنت الفنانة ليلى طاهر محبيها بأنها تعافت من فيروس كورونا وأن خبر إصابتها به خبر صحيح في الوقت الحالي ولكن وصل الصحافة في وقت متأخر حيث أصيبت الفنانة ليلي طاهر بكورونا من شهرين بعد خضوعها للعلاج و إجراءات العزل لمدة اسبوعين أو اقل.

صرحت الفنانة ليلى طاهر انها بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي وذلك بعد تعافيها الكامل من كورونا و إنها تخرج من البيت بشكل طبيعي.

بدأت ليلى طاهر مشوارها الفني عام 1958 في فيلم أبوحديد وهي واحدة من ممثلات السينما المصرية التي تتمتع بحضور عظيم و رقي علي جميع المستويات .