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لن أتدخل لو قررت بنتي تعيش المساكنة مع شاب.. تصريحات رانيا يوسف تثير ضجة كبرى (فيديو)

معز الصافي

حلت الفنانة الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية “الجديد”، تناولت فيه عدد من المواضيع الهامة الشخصية التي قابلتها طوال مسيرتها الفنية، كما ردت على العديد من الأسئلة التي وُجهت لها، لافتة إلى أنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عامًا، إلا أن بعض الإجابات أثارت ضجة جديدة بشأن بنتها.

لن أتدخل لو قررت بنتي تعيش المساكنة مع شاب.. تصريحات رانيا يوسف تثير ضجة كبرى

لن أتدخل لو قررت بنتي تعيش المساكنة مع شاب.. تصريحات رانيا يوسف تثير ضجة كبرى

تصريحات رانيا يوسف الجديدة

وعن أبرز ردود الفنانة رانيا يوسف التي أثارت جدلًا جديدًا بين الجمهور، تأكيدها أنها أنها لا تحكم على الفتيات من خلال الحجاب، لأنها لن تزيد أو تنقص من شخصها، الواحد بيتحجب بأفكاره ومعتقداته وده رأيي الشخصي، مؤكدة أن والدتها وجدتها مش محجبين، وأنها تعتقد أنها لن تتحجب في يوم من الأيام، لأنها تعرف ناس كتير مش متحجبين.

لن أتدخل لو قررت بنتي تعيش المساكنة مع شاب.. تصريحات رانيا يوسف تثير ضجة كبرى

لا أتدخل في قرارات بنتي

وعن رأيها في المساكنة في حالة علمها بأن ابنتها تعيشها مع شاب، قالت رانيا يوسف، إلنها لن تمانع ذلك لأنها لن تتدخل قرارها، لافتة إلى أأن قبولها أو رفضها لهذا الشيء لن يغير قرار ابنتها، إلا أنها في الوقت ذاته أشارت إلى أنها لم تقوم من قبل بالمساكنة: أنا لن أعيش المساكنة أعوذ بالله أنا غير ابنتي وتربيتي غير تربيتها.

وأثارت تصريحات رانيا يوسف ضجة كبرى، حيث وانهالت عليها التعليقات التي حملت هجومًا حادًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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معز الصافي

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