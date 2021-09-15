لماذا ينام البعض بأعين نصف مفتوحه وفم مفتوح ؟

هل قال لك أحد يوماً إنك تنام بعين نصف مفتوحه وهل أثار مظهر نومك الضحك والسخرية؟ فما سبب هذه الظاهرة عند البعض وما هو حلها، تلك الحالة من النوم تسمى بالعين الأرنبية أو النوم الغزلاني وهو عبارة عن حالة تسبب عدم القدرة على غلق العين بشكل كامل أثناء النوم وقد تسبب بعض الحكة في العين خاصة في الصباح الباكر.

لماذا ينام البعض بأعين نصف مفتوحه

كما ذكرت أعلاه هي حالة تسمى في الطب النوم الغزلاني وهي حالة منتشرة بين البشر ويتراوح عدد من لديهم تلك الحالة إلى 20 % من البشر وهو شائع بين الكبار والأطفال، وهي حالة في غالب الوقت لا تسبب الضرر إلا إذا بدأ يظهر جفاف للعين أو احمرار وهنا يجب استشارة الطبيب المختص لعلاج الحالة.

أسباب النوم الغزلاني

في الغالب يكون السبب الرئيسي هو ضعف في العضلة المسئولة عن إغلاق العين بشكل كامل أثناء النوم وفي غالب الأمر يكون أحد الإباء يعاني من النوم الغزلاني ويكون الأمر وراثي، وقد يكون السبب هو خلل في عضلات الوجه أو أعصاب الوجه وتكون نتيجة لأحد الأمراض المزمنة أو بعد بعض العمليات الجراحية.

لماذا ينام البعض بفم مفتوح

يرجع السبب الرئيسي عند البعض هو الحصول على الهواء والتنفس من الفم وذلك ممكن أن يكون نتيجة لبعض الأمراض في الأنف مثل التهاب يصيب الجيوب الأنفية أو أحد الفيروسات وتضخم الزوائد الأنفية، في الغالب بعد زوال المرض المسبب مثل أمراض الأنفلونزا أو الالتهابات الجيوب الأنفية وغيره يعود التنفس أثناء النوم بشكل طبيعي وحينما يستمر الأمر بعد ذوال العرض يجب استشارة الطبيب.