دائما أول سؤال يسأله الساحر أو الكاهن هو إسم الأم وذلك حين يذهب اليهم شخص يريد فعل سحر أو عمل لشخصا ما فيطلب منه الساحر إسم الأم للتعرف على الشخص المراد والمقصود هنا تجميع معلومات عن الشخص المراد له عمل السحر , فعندما يجتمع اسم الشخص مع اسم أمه مع الأثر سواء كان بصلة شعر أو قطعة ملابس فهذا يساعد الجني على التعرف على الشخص المطلوب ويستخدم الساحر أو الكاهن إسم الأم لان نسب الشخص الأكيد والأدق هو لأمه أما نسب الأب يكون ضعيف غير مؤكد فاذا زنت السيدة بدون علم زوجها فلا يعرف الأب ويحمل الابن اسم الاب مع العلم أنه من رجل أخر ولا يعلم سرها إلا الله.

لماذا يستخدم الساحر أو الكاهن إسم الأم.

فبذلك يقطع الساحر الشك باليقين في كون الأب شرعي أم لا ونسب الشخص الى أمه وهو الأكيد لأنه شوهد حملها وخرج من رحمها ويعتقد البعض أن استخدام اسم الأم لانها مسكينة وضعيفة وإنما الحقيقة غير ذلك فنجد الكاهن يأخذ المعلومات في عالم السحر بواسطة القرين فيتمكن من التعرف على الشخصية وسبب مجيئها.

والقرناء عبارة عن فصائل يختلفون عن بعضهم من عائلة إلى عائلة وقد تكون عوائل تشترك في نفس الفصيل من القرناء ولكن هم يتبعون الأم في كل عائلة جديدة ويحتاج الساحر الى اسم الام لكى يستعين به فى كتابه السحر ومعرفه طبيعه المسحور حتى يتم عمل الوفق له.

وياخذ الساحر اسم المسحور واسم امه ثم يقوم الساحر بحساب الطبع للمسحور ليعرف ان كان …مائى…اوترابى…اوهوائى..اونارى.