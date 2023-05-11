للسيدات.. كيف تتعاملين مع الحماة الغيورة؟

تعتبر غيرة والدة الزوج أو الحماة من أصعب الأمور التي تواجه عددا كبيرا من النساء المتزوجات وخصوصا السيدات المتزوجات حديثا، وفي الغالب تقوم العديد من الأفلام الكوميدية بوضع والدة الزوج في قالب ساخر يرمز إلى العلاقة المتوترة بين زوجة الابن ووالدته، وما ينتج عن ذلك من مواقف كثيرة تدعو إلى الضحك والكوميديا، ولكن للأسف، في الواقع، هذه العلاقات ليست مصدرا للضحك أبدا ولا السخرية، بل إنها مصدر ضغط شديد على كل من الزوجين.

ويحاول الزوج حينها أن يوازن في العلاقة بين الطرفين وتريد الحماة بالطبع كسب تعاطف ابنها ضد زوجته، وتريد الزوجة أيضا أن تثبت أن حماتها هي التي تضغط عليها وتتدخل في حياتها، و ينتج عن هذا الأمر صراع كبير وخلافات عائلية معقدة قد تؤدي أحيانا في نهاية المطاف إلى طلاق الزوجين!

و في هذه المقالة، سنقدم لكِ الإجابة على السؤال “كيف أتعامل مع حماتي الغيورة؟ “، وكيف تجعلين الأمر يسير لصالحك.

لأن العلاقات المتوترة تسبب الضغط والقلق بشكل كبير و خاصة العلاقة بين الحماة وزوجة الابن، لكثرة الاختلاط، ولأن كلاهما لا يعرف ما هي دوافع الآخر، لذا فإن التعامل مع مثل هذا النوع من النزاعات ليس بالأمر السهل في العادة، و إليكِ مجموعة من النصائح التي قد تجعلك تكسبين حماتك، مع المحافظة على أن تكون علاقتك قوية مع زوجك:

شجعي زوجك على زيارتها والجلوس معها بشكل منفرد، واقضي معها أنت كذلك بعض الوقت.

اسمحي لحماتك بقضاء وقت خاص مع زوجك، لأن غيرة الحماة تكون بدافع شعورها بأنك قد أخذت ولدها منه، فتشعر أن زوجة ابنها تأخذ كل مشاعره ووقته وتفكيره، لذا قومي بدعوتها لقضاء وقت خاص مع زوجك، واحرصي كذلك على زيارتها معه بشكل دوري، واتصلي بها من وقت لآخر، وشجعي زوجك على الذهاب إليها بمفرده حتى يتمكنوا من مناقشة أمورهم الخاصة التي قد تشعر بالحرج من مشاركتها معك، بهذه الحيلة البسيطة ستكسبين عاطفة حماتك وتقديرها.

كوني صبورة وهادئة عند التعامل معها:

إن توترك المفرط وعاطفتك المفرطة لن تنفعك إطلاقا في علاقتك المتوترة مع حماتك الغيورة، بل على العكس، لذا حاولي أن تكوني هادئة وصبورة في التعامل مع أي استفزاز أو شجار، مع الحرص على تقليل أوقات التعامل والاحتكاك معها، خصوصا عند حدوث مشكلة حتى لا تصل الأمور إلى ذروتها.

امنحيها الحب الحقيقي والاهتمام:

يعتمد نجاح معظم العلاقات على مبدأ “الأخذ والعطاء”، فلو كنت ترغبين في الحصول على حب حماتك، أعطيها أنت الحب أولا، حتى لو كنتِ لا تحبين بعض أفعالها، وتذكري أنها أصبحت جزءا من عائلتك سواء أعجبك هذا الأمر أم لا.

اهتمي بهواياتها، واطلبي نصيحتها من وقت لآخر، مع وضع الحدود المناسبة لك.

أحيانا تختلق بعض الحموات المشاكل بدون سبب، لمعرفة قدرة زوجة ابنها على التحمل وكذلك لأن طبيعتها الشخصية هكذا، فحاولي أن تعامليها بلطف واصبري خصوصا لو كان الزوج قريبا من والدته، أو كان زوجك ابنها الوحيد أو الأكبر، وكان يستشيرها في كل صغيرة وكبيرة قبل الزواج.

ضعي نفسك مكان حماتك وعامليها بإحسان ولطف وتجنبي تجاهلها أو أن تتبادلي الشجار معها، ومع مرور الوقت سوف يتحسن أسلوبها معك عندما تجد أنك دوما ما تقابلين الإساءة بلطف.

استمعي إلى حماتك وحاولي طمأنتها:

تريد حماتك أن تشعر بالحنان، وأن تجد شخصا يسمعها ويحاول طمأنتها، لذا تحدثي معها، واستمعي إليها جيدا وحاولي طمأنتها قدر الإمكان، وأخبريها برغبتك في إقامة علاقة جيدة معها، واستمعي إلى ما يزعجها ويخيفها بشأن علاقتك بابنها، وأكدي لها أنها في وضع والدتك.

تحدثي عن حماتك بشكل جيد أمام زوجك وأطفالك

لا تتحدثي عن حماتك بشكل سلبي أمام زوجك أو أحد أفراد أسرتك، حتى لا تضعي نفسك في وضع سيء، حتى لو كان لديك الحق في القيام بذلك، وتجنبي كذلك أن تخرج مشاكل منزلك خارج حدود باب غرفتك، حتى لا يتدخل أي شخص، ويزيد من تفاقم الأمر سوءا.

لا تجعلي زوجك أبدا طرفا في مشاكل حماتك

لا تقعي أبدا في الفخ الذي تسبب في تدمير العديد من العلاقات الزوجية، والذي يحول حياتك إلى جحيم حقيقي، وهو وضع زوجك في موقف الاختيار بينك وبين والدته، أو الاضطرار إلى إنصاف أحدهما على الآخر، والذي عليه أن يكون ذكيا في التعامل، ولا يظلم أحدا على حساب أحد بذكاء.

افهمي شخصيتها وتعرفي على مفاتيح شخصيتها

كوني ذكية عند التعامل مع حماتك، وافهمي شخصيتها وما تحبه وما تكرهه، فإذا كنت تعرفين مفاتيح شخصيتها ومنحها ما يرضيها، فستفوزين برضاها و رضا زوجك ودعمه أيضا.

بعد أن تعرفنا على كيفية التعامل مع الحماة الغيورة، اعلمي أنك في يوم من الأيام ستكونين في مكانها، فعامليها كما تحبين أن تُعَاملي لاحقا، وامنحيها كل الاحترام حتى لو تطلب الأمر تجاهل الإساءة في بعض الأحيان، وتأكدي من أن زوجك سيقدرك أكثر بهذا الفعل.