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“لا تبكي يا قلبي” شعر حزين من أجمل ما كتب في ألم الحب

كتب هشام بوعكادفي آخر تحديث

غريب أمر بعض البشر، يتركون من يحبهم بصدق و يركضون خلف من يريد التلاعب بهم، يتخلون عن الشخص الطيب ذو النية الصافية و يفضلون عليه ذئبا عديم المشاعر، يرسمون البسمة على وجوه من لا يهتمون لأمرهم، و يجرحون قلوب من يغرقونهم في الإهتمام، فلا تبكي يا قلبي .. لا تبكي، دعهم يركضون خلف هواهم، دعهم يرحلون و لا تحزن على رحيلهم، فالأيام تمر و الدنيا تدور، و سيأتي يوم و يمل منهم أولئك الذين فضلوهم عليك و يرمونهم مثل النفايات في سلة المهملات، عندها .. سيعرفون قيمتك و يعرفون قيمة الآخرين، فلا تبكي يا قلبي.
“لا تبكي يا قلبي” قصيدة حب حزينة كتبتها بتاريخ الجمعة 5 نوفمبر 2010، قصيدة حزينة تتحدث عن شخص أحب فتاة بصدق بينما هي فضلت من يريد أن يتلاعب بها و يرضي هواه بها فقط

لا تبكي يا قلبي
لا تبكي
إن فضلت العيش من دوني
إن هانت عليها دموع عيوني
إن اختارت الغير و نست جنوني
لا تبكي
إن كانت عديمة الإحساس
ترمي القلوب بالرصاص
و لا تحس بجروح الناس

لا تبكي
إن خيرت عليك الذئاب
إن تركتك و حدك في العذاب
و أغلقت في وجهك الابواب
لا تبكي
لا تبكي على من لم تبكي عليك
على من لم تفكر يوما فيك
لا تبكي فهي يا قلبي
لا تستحق دمعة من عينيك

عن الكاتب

هشام بوعكاد

كاتب مغربي و بالتحديد من مدينة الشهداء وادي زم ، حاصل على شهادة البكالوريا تخصص علوم إنسانية و دبلوم تقني في صيانة الكهرباء المنزلية . أحب الكتابة و أجد نفسي فيها ، دخلت عالم الكتابة منذ كنت أدرس في مستوى السادس إبتدائي ، و أول قصيدة كتبتها آنذاك كانت بعنوان " الحمامة البيضاء " أحب كتابة القصص المتوسطة و القصيرة ، القصائد ، الخواطر ، إضافة إلى المقالات في مختلف المجالات

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