“لا تبكي يا قلبي” شعر حزين من أجمل ما كتب في ألم الحب

غريب أمر بعض البشر، يتركون من يحبهم بصدق و يركضون خلف من يريد التلاعب بهم، يتخلون عن الشخص الطيب ذو النية الصافية و يفضلون عليه ذئبا عديم المشاعر، يرسمون البسمة على وجوه من لا يهتمون لأمرهم، و يجرحون قلوب من يغرقونهم في الإهتمام، فلا تبكي يا قلبي .. لا تبكي، دعهم يركضون خلف هواهم، دعهم يرحلون و لا تحزن على رحيلهم، فالأيام تمر و الدنيا تدور، و سيأتي يوم و يمل منهم أولئك الذين فضلوهم عليك و يرمونهم مثل النفايات في سلة المهملات، عندها .. سيعرفون قيمتك و يعرفون قيمة الآخرين، فلا تبكي يا قلبي.

“لا تبكي يا قلبي” قصيدة حب حزينة كتبتها بتاريخ الجمعة 5 نوفمبر 2010، قصيدة حزينة تتحدث عن شخص أحب فتاة بصدق بينما هي فضلت من يريد أن يتلاعب بها و يرضي هواه بها فقط

لا تبكي يا قلبي

لا تبكي

إن فضلت العيش من دوني

إن هانت عليها دموع عيوني

إن اختارت الغير و نست جنوني

لا تبكي

إن كانت عديمة الإحساس

ترمي القلوب بالرصاص

و لا تحس بجروح الناس

لا تبكي

إن خيرت عليك الذئاب

إن تركتك و حدك في العذاب

و أغلقت في وجهك الابواب

لا تبكي

لا تبكي على من لم تبكي عليك

على من لم تفكر يوما فيك

لا تبكي فهي يا قلبي

لا تستحق دمعة من عينيك