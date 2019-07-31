“لا تبكي يا قلبي” شعر حزين من أجمل ما كتب في ألم الحب

غريب أمر بعض البشر، يتركون من يحبهم بصدق و يركضون خلف من يريد التلاعب بهم، يتخلون عن الشخص الطيب ذو النية الصافية و يفضلون عليه ذئبا عديم المشاعر، يرسمون البسمة على وجوه من لا يهتمون لأمرهم، و يجرحون قلوب من يغرقونهم في الإهتمام، فلا تبكي يا قلبي .. لا تبكي، دعهم يركضون خلف هواهم، دعهم يرحلون و لا تحزن على رحيلهم، فالأيام تمر و الدنيا تدور، و سيأتي يوم و يمل منهم أولئك الذين فضلوهم عليك و يرمونهم مثل النفايات في سلة المهملات، عندها .. سيعرفون قيمتك و يعرفون قيمة الآخرين، فلا تبكي يا قلبي.
“لا تبكي يا قلبي” قصيدة حب حزينة كتبتها بتاريخ الجمعة 5 نوفمبر 2010، قصيدة حزينة تتحدث عن شخص أحب فتاة بصدق بينما هي فضلت من يريد أن يتلاعب بها و يرضي هواه بها فقط
لا تبكي يا قلبي
لا تبكي
إن فضلت العيش من دوني
إن هانت عليها دموع عيوني
إن اختارت الغير و نست جنوني
لا تبكي
إن كانت عديمة الإحساس
ترمي القلوب بالرصاص
و لا تحس بجروح الناس
لا تبكي
إن خيرت عليك الذئاب
إن تركتك و حدك في العذاب
و أغلقت في وجهك الابواب
لا تبكي
لا تبكي على من لم تبكي عليك
على من لم تفكر يوما فيك
لا تبكي فهي يا قلبي
لا تستحق دمعة من عينيك
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