المدينة الفاضلة

​يسعى البشر منذ القدم إلى تكوير حضارتهم، والوصول فيها إلى القمَّة في كُلِّ شيء، فهم يسعون إلى إحقاق الحقّ ونشر السَّلام وتطوير البشر فكريًّا ونفسيًّا وتكنولوجيًّا، والتَّصور السَّابق لخصَّه لنا الفيلسوف اليوناني القديم أفلاطون، في كتابه المدينة الفاضلة، الذي رسم فيها صورة المدينة التي يحظى فيها النَّاس بالعدل الاجتماعي والوجداني ويعملون بشكلٍ جماعيٍّ لمصلحة الجميع، وبقي هذا الأمر تصورًا للأف، لأنَّ السِّر الوحيد لإنتاج هذه المدينة الوصل لها، لم يُطبقه النَّاس على أنَّهم يعرفونه، وهو تطوير النَّفس البشريَّة، أيّ يجب أن يعمل كُلُّ إنسانٍ بمفرده على تطوير نفسه، وليس انتقاد الآخر فقط.

وفي هذا المقال، سنتعرَّف إلى كيف يُطور الإنسان نفسه، وفقًا لعاداتٍ سبعٍ إّا اتبعها وصل للغاية العظمي التي يسعى لها.

إنَّ العادات التي يتبعها الإنسان يجب أن يُراعيها دائمًا ويهتم بها ويطورها؛ لأنَّها تؤثر في سير حياته بشكلٍ عام، فهي تملأ وقت فراغنا بالكثير من النَّشاطات المفيدة، وتغذي روحنا، وتبعدنا عن كل خطر يُحدق بنا من وقتِ فراغٍ بسيطٍ في الحياة، ومن هذه العادات يُمكن أن نذكر:

1- البدء :

إنَّ على الإنسان أن يسعى للبدء بالنَّشاطات الجديدة التي يُمكن أن يُطبقها في حياته، ولمعرفة الجيّد من الرديء على الإنسان أن يعمل على تحليل نشاطاته اليوميَّة، وفرزها بعد تحليها إلى جيّد ومفيد للحياة اليوميَّة، والسَّيء، وعليه أن يبتعد عن السِّيء، وينظم وقت الجيِّد.

2- السَّعي إلى الغاية مع معرفة الهدف الذي تسعى له :

إنَّ أغلب من وصل إلى لحظة النَّجاح، يقولون دائمًا في كُلِّ مكانٍ يصلون له أنَّهم كانوا يعيشون هذه اللحظة منذ زمن، ومتأكدين من أنَّهم سيصلون إلى هذه اللحظة منذ أوَّل لحظة بدأوا فيها العمل الصَّادق والدؤوب على مشروعهم.

3- منفع ة كُلّ البشر :

إنَّ المحبة والسَعادة إن طالت الجميع، فإنَّ الجميع سيعمل لمصلحة الجماعة بكل اندفاع وحبٍّ وسرور، وإذا أردت أن تعرف إن كان الكلام السَّابق صحيحًا، انظر إلى فريق عملٍ ناجحٍ يعمل بشكلٍ صادق، لاحظ كميَّة النجاح التي يُحققها، ولاحظ الأسرة الصَّالحة التي تعمل بكل ود لاحظ مستوى نجاحها وحبِّها لبعضها.

4- ابدأ بفهم هدفك :

إنَّ السُّرعة في الوصول إلى الغاية العظمى التي يسعى إليها الإنسان، تجعله يُمكن أن يصل، لكن ليس بنفس القوة والنجاح والدِّقة التي يُمكن أن يصلها الإنسان إن عمل بدِّقة وصبر وجهد، فعندها يكون النَّجاح أعظم وأكثر قوَّة وأطول عمرًا.

5- استعد نشاطك :

يجب على الإنسان أن يعمل في الوصول إلى هدفه بقوة وبراحة نفسيَّة، وباستعداد عقليّ كامل، ولهذا يجب عليه أن يأخذ مدَّة راحة بين كُلِّ مرحلتين حتّى يُقبل على العمل بقوَّة أكبر.

6- رتِّب أولوياتك :

إنَّ الوصول إلى الهجف يبدأ من تطبيق خطوات الوصول إلى الهدف من الأكثر أهميَّة إلى الأقل أهميَّة، لأنَّ تطبيق الخطوات بشكلٍ عشوائيٍ يعمل على التَّأخير في الوصول إلى الهدف أو عدم الوصول حتَّى.

7-التَّطور:

إنَّ التَّجدد والتَّطور أساسٌ لكلِّ عمل يقوم به الإنسان، وخصوصًا في العصر الحاليّ الذي نعيش فيه والذي يتطور فيه العلم في كُلِّ ثانيةٍ.

كيف تعمل على تطبيق الخطوات السَّابقة لتطوير ذواتنا:

​وجودك في هذا المقال هو الخطوة الأولى في طريق التَّغير، والخطوة الأولى في الوصول إلى المدينة الفاضلة، والخطوة الثَّانية عليك أن تبدأ بكتابة الإيجابيَّات التي تطبقها في حياتك اليوميَّة والسَّلبيات، وتطوير عاداتك اليوميَّة، ثمَّ وضع الهدف العام الذي تسعى له في تطوير ذاتك، ومهما كان هذا الهدف صغيرًا لغيرك ابدأ به أنت، لأنَّ الوصول إلى الأهداف البسيطة يقود إلى النَّجاح الأكبر والأعظم. ولا تنسى إلى أن تشحذ همَّتك في كُل مُدَّة للوصول إلى غايتك وتطوير نفسك.

إنَّ تطوير الذَّات جزءٌ من تطوّر المجتمع العالمي بشكلٍ عام، فمهما كان سعيك بسيطًا إلَّا إنَّه يعمل على تشكيل تأثير في العالم، وكُلُّ قطرة ماء مهما كانت صغيرة، تعمل على حتِّ الصَّخرة وتغيير شكلها مع الوقت؛ لذل لا بُدَّ لنا من تطوير ذاتنا لنحت قصَّتنا على صخرٍ بماءٍ من ذهب لتبقى خالدة في التَّاريخ، وحتّى نُحقق تطورًا ونجاحًا أمام ذواتنا في البدايةمن تطوير قدراتنا العقليَّة والنَّفسيَّة والجسديَّة،،لذلك عليكم أن تبدؤوا وأنتم راسمين للهدف الصّحيح في ذهنكم.