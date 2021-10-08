كيف يمكنك أن تكون مدير مالي

هل تساءلت يوميًا عن الإدارة المالية؟ ورغبت أن تكون مدير مالي ولا تكون لا كيف يصبح المرء مدير مالي، وفي الحقيقة حتى يكون المرء مدير مالي عليه القيام بالعديد من الأمور وفي مقالنا هذا سنوضح عدة إجراءات لابد القيام بها للحصول على الوظيفة

كيف يصبح المرء مدير مالي

يساعد المدير المالي على تطوير عملية الإدارة المالية في الشركات سواء إن كانت شركات خاصة أو عام، وبالتالي يسعى الكثيرون للحصول على هذه الوظيفة نظرًا لأهميتها، ولكن على المرء أن يطبق عدد من الإجراءات ومنها:

الحصول على درجة علمية:

والمقصود بها حول الحصول على كل من شهادة البكالوريوس ومن ثم الماجستير في كل من المجالات الآتية المحاسبة أو إدارة الأعمال، أو التمويل، ومن الممكن الحصول عليها من أي تخصصات أخرى يتم فيها دراسة الأعمال الإدارية والتجارية.

وفي الأغلب فإن تخصص التمويل يقوم بتغطية جميع المعلومات الخاصة بالتخطيط المالي ودراسة الورق المالي.

وبالنسبة للتخصصات الأخرى فإنها تهتم بتعليم بعض المواضيع المشابهة لذلك مثل مبادئ الاقتصاد.

والأفضلية تقوم للمديرين الحاصلين على أعلى درجات التعليم، فالحصول على شهادة الدراسات العليا يساعد في زيادة فرص العمل وتحسن التطور الوظيفي.

الحصول على خبرة في العمل:

لا شك أن الحصول على خبرة عالية في العمل من أهم الأمور التي يجب أن يهتم بها المتقدم للوظيفة.

فيجب أن تبدأ حياته المهنية في العديد من الوظائف الشبيهة بالإدارة المالية على سبيل المثال المحاسبة أو التحليل المالي.

حيث أن الشركات الكبرى غالبًا ما تبحث عن المديرين أصحاب الخبرة الواسعة وخصوصًا الخبرة التي ترتبط بالإدارة المالية.

اكتساب شهادات مهنيّة:

والمقصود هنا هو حصول المتقدم للوظيفة على العديد من الشهادات التي تدل على مستوى الكفاءة الخاصة به.

ومن أبرز هذه الشهادات، شهادة المُحلل المالي والتي يمكن أن يعبر عنها بشكل مختصر باسم (CFA).

وفي ختام مقالنا، قمنا بالتحدث عن أهم المتطلبات الضرورية التي يجب أن يتحلى بها الفرد حتى يستطيع الحصول على وظيفة المدير المالي، والتي تعتبر من أفضل الوظائف في الشركات، كما أنها تمنح صاحبها مكانة مرموقة للغاية.