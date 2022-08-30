كيف تنمي المراقبة الذاتية في شخصيتك ؟

حمد حمدان المتعاني : يكتب ..

غير الأسطوانة وراقب نفسك

راقـب نفسـك وغيـر تلـك العبـارات التـي ترددهـا مـراراً حتـى أصبـح الجميع يعرفهـا، حـاول ترديـد عبـارات مختلفة فيهـا نـوع مـن الاستبشار والرضـا طيلـة الوقـت، لتحـل محل الأسطوانة القديمـة.

الأشخاص الذين حصلوا على درجات عالية في اختبارات المراجعة الذاتية يمارسون سيطرة قوية على سلوكهم الخارجي وصورتهم الاجتماعية بشكل ملموس، فهي تتكيف مع خصائص حالة التفاعل ، والمحاورين الصورة الذاتية لهؤلاء الأشخاص لا تتوافق دائماً مع سلوكهم.

تأثير المراقبة الذاتية على الشخصية

أولئك الذين يراقبون سلوكهم عن كثب يفهمون المواقف الاجتماعية من وجهة نظر براغماتية، مع التركيز بشكل كبير على أهداف مثل ردود الفعل الإيجابية أو نقل صورة شخصية رائعة.

من ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يسعون إلى مراقبة ذاتية منخفضة المستوى يحافظون على الانسجام بينهم وبين الرؤية التي يعرضونها على الآخرين وبالتالي، فإنهم يظهرون أنماطاً اجتماعية متسقة، ويميلون إلى التعبير عن أفكارهم الحقيقية، ولا يقلقون باستمرار بشأن كيفية تقييمهم.

هل يمكن تنمية المراقبة الذاتية؟