كيف تنظم وتدير يومك بنجاح ؟

اذا كنت تشعر بأن ساعات اليوم تضيع هباء دون ان تنجز فيها كل المهام الموكلة اليك وتشعر ان الوقت يمر سريعا وانك غير قادر على اللحاق به، فانت فى الواقع فى حاجة الى اعادة تنظيم الوقت، تعلم كيفية إدارته وتحتاج لان تضع خطة كل يوم لتدير بها وقت اليوم وذلك حتى تستفيد بشكل جيد من الوقت وتحقق كل يوم نجاح جديد ولذلك, فانك بحاجة الى جدول تنظيم الوقت الخاص بك، ان تضع جدول لتنظيم كل يوم وهذا ما سوف نقدمه لك فى السطور المقبلة، حيث نعرض لك افضل الطرق التى تساعد على الاستفادة من كل دقيقة فى اليوم .

1- الاستيقاظ فى الموعد:

اول خطوة تساعد فى ادارة الوقت خلال اليوم هى الاستيقاظ مبكرا او فى الوقت المناسب للاستيقاظ بحيث يوجد وقت كافى للاستحمام وتناول الطعام وارتداء الملابس والاهتمام بالمظهر، فهذا سوف يساعد على الذهاب الى العمل فى الوقت المناسب، وبالتالى ضمان عدم ضياع دقيقة واحدة من اوقات العمل وسوف يساعد فى انجاز كافة مهام اليوم كما انه يضمن عدم اهدار الطاقة عند الاستيقاظ فى انجاز كل شئ بسرعة خوفا من التاخير .

2- تنظيم مكان العمل :

النظام وإدارة الوقت وجهان لعملة واحدة ولذلك فأن من الامور التى تساعد بشدة فى الاستفادة من وقت اليوم بشكل جيد هى تنظيم وترتيب مكان العمل فى بداية اليوم، فهذا سوف يوفر الكثير من الوقت الضائع فى البحث عن الاغراض، وسوف يساعد اكثر على التركيز لانجاز المهام بدقة مما يمنع إضاعة الوقت فى العودة اليها مرة اخرى، ولذلك فأن تخصيص 5 دقائق كل يوم لترتيب الاغراض وتنظيم مكان العمل يضمن الحفاظ على الوقت طوال اليوم .

3- كتابة المهام اليومية :

تتغير المهام والأولويات كل يوم ولذلك فان ادارة الوقت بنجاح خلال اليوم يحتاج الى ترتيب وكتابة المهام كل يوم وتحديد الاوقات الكافية لإنجازها، فهذا يضمن القيام بالمهام الهامة دون تأجيل ويضمن ايضا عدم ضياع الوقت فى القيام بمهام غير ضرورية يمكن تأجيلها الى وقت اخر.

4- وقت الراحة :

يعتقد الكثيرين ان تخصيص وقت للراحة خلال اليوم سوف يعمل على ضياع الوقت ويفسد تنظيم اليوم ولكن هذا خطأ كبير، فهذا الوقت المستقطع للراحة يعمل على تجديد النشاط ويعطى فرصة للعودة مرة اخرى لانجاز المهام بتركيز كبير، فالحصول على وقت للراحة خلال العمل او حتى بعد انتهاء العمل سوف يساعد بشدة على إدارة الوقت بشكل جيد .

5- تخصيص وقت للحياة الاجتماعية :

من المهم ان لايغيب عن جدول تنظيم وقت اليوم تخصيص وقت للحياة الاجتماعية والخاصة وذلك من خلال اجراء المكالمات للاطمئنان على الاهل والعائلة، خلال اوقات الراحة او فى خلال ترتيب الاغراض او اعداد الافطار او القهوة فهذا سوف يجعل اليوم متكامل لاينقصه شئ ولن تضيع فيه دقيقة بلا فائدة .