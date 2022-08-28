كيف تكون قوي شخصية ؟

حمد حمدان المتعاني : يكتب :

الشخصية القوية، كيف تحصل على قوة دائمة؟

هل رأيت يوماً أحدهم قوي الشخصية وانجذبت إليه بشكلٍ كبير، بل حتى وتمنيت أن تكون مثله؟؟ دعني أخبرك أنك لست الوحيد في ذلك، فالكثير منا يسعى لأن يمتلك شخصية قوية تجعل منه إنساناً جذاباً وفخوراً بنفسه، ولكن كيف؟ تابع المقال لتتعرف على سمات الشخصية القوية، كيف تحصل على قوة دائمة؟

التغلب على العوائق وإصلاح النفس:

العائــق الــذي يحول دون إصلاح النفس وتقويتها قــد يكــون بســبب عنــف عاطفــي حــدث لنــا في الطفولــة أو نتيجــة ظــروف معينــة لم يكــن لنــا يــد في حدوثهــا ، أو أخطاء ارتكبناهــا ضــد أنفســنا أو جميع مــا ســبق، كل ذلــك هــو عائــق ينهـض بها مـن الماضي ويسـتقر في مقدمـة غرفـة التحكـم لديـك ويضفـي أثـره عـلى شــخصيتك ويعطيــك ذلــك الشــعور بالعجــز عــن إتمام الأمور، فقـد يكـون أخـوك الأصغر منـك تلميـذا ً نابغـا لطالما حصل عـلى أعـلى الدرجات ، ومل تحصل أنــت إلا عــلى الدرجــات المتوسطة، بل حتى إنك لم تطمــع بأكثــر مــن ذلـك فثبـت لديـك أنـك لـن تسـتطيع أن تشـق طريقـك في الحياة مثلـه ، وتتأمـل في أنـه قـد فاتـك الكثيـر.. متجاهلا ًتماما أن كثيرين ممـن فشـلوا في تحصيل الدرجـات داخــل المدارس كان لهم النصيــب في تحصيل الكثــير خارجهــا وأن الدرجــات الحقيقية تأتي في اختبـارات الحياة العمليـة.

كيف تتعافى من شكك حول نفسك؟

أفضـل طريقـة للتعافي مـن هـذا الشـك العميـق بقـدرة الـذات هـو أن تملأ عقلـك بالأيمان لدرجـة الفيضـان، ليكـون بمثابـة قـوة دائمـة، وعليـك معرفـة أن الإيمان مهــارة كجميــع المهارات تحتاج إلى دراســتها وتطويرهــا وزيادتها والاستكثار منهـا، وقـد تحتاج إلى أن تتشـعب جـذور ذلـك الإيمان فيـك حتـى يجد طريقــه إلى عقلــك.

التحديات التي ينبغي مواجهتها لتصل إلى القوة الحقيقية :

التحدي الأول:

استبشر بالخير فيما يحدث حولك. فالنفـس البشرية تميل إلى مـن يقـدم لها الاهتمام فـماذا لـو تأملـت فيـما حولـك مــن عنايــة إلهية اختصــك بها الله تعالى في كل وقــت دون غيــرك، ومــن أمثلــة ذلــك الاستبشار أن تفــرح برؤيــة الهلال ورؤيــة الطفــل حديــث الولادة ونــزول الغيـث وتيسـر الدعـاء بالخير.

لذلك على الإنسان دائماً أن يتوقـع الخير والتوفيـق في أمـوره، وأن يلزم التفـاؤل، فهذا بـاب مـن أبـواب التـوكل على الله سـبحانه وإحسـان الظـن بـه، كـما أن التشـاؤم مـن أخـلاق الجاهلية، وفيـه مـا فيـه مـن إسـاءة الظـن بالله جـل وعـلا.

ضـع ورقـة أو ملاحظة على زجـاج السـيارة أو على مكتبـك أو خلفيـة الهاتف تحمل إحـدى العبـارات المبشرة بالخير، إليك بعض الأمثلة لذلك:

ســوف أبدأ في تحقيق هدفي متــوكل عــلى الله.

الحياة مليئة بالأشياء الجميلة التي خلقت من أجلي أنا.

إن كلمة (ولكن) ليست موجودة في قاموسي.

من المستحيل أن أفشل.

النجاح يجذب النجاح.

التحدي الثاني:

أطلق سراح قدراتك الفعلية: إننــا نبنــي مشــاعرنا وتحركاتنا على مبــدأ الأمان أو الخطر فتكــون أفكارنــا بذلـك منحـصرة في توقـع أحـداث سـيئة قـد تلحـق بنـا في حـال الابتعاد عـن المألوف وذلــك هــو الشــعور بالخطر، الــذي يقتــل المبادرة والمغامرة ويخلق داخــل النفــس قناعــة انهزامية غريبــة تغلــق جميع الاتجاهات الخلاقة.

حـاول ولـو مـرة أن تعيـد تقييـم نفسـك ومـا لديـك مـن إمكانيـات فـإذا قمـت بذلـك بالطريقـة الصحيحة فإنـك ستكتشـف أنـك لسـت مهزومـا للدرجـة التـي كنـت تظنهـا.

خذ قصاصة من الورق وسجل عليها ما تبقى بداخلك من أشياء قيمة: (صديـق قديـم، أبناء مدهشـون، زوجـة رائعـة، ضمير مسـتريح، صحـة جيدة، سـيرة طيبـة، نسـب مشـرف، انتمـاء دينـي، رصيـد ثقافـي، رصيـد تربـوي) وغيرها الكثير مـن صفـات تعرفهـا أنت.

التحدي الثالث

اشعر وتيقن بأن الله موجود معك ويساندك: اصرف بضــع دقائــق كل يــوم متصــوراً معونــة الله لــك ثــم انـصـرف إلى عملــك وليكـن هـذا الفكـر يلازمك كحقيقـة ثابتـة، أكد لنفسك هذا الأمر ليتحقق عملياً في مسار حياتك.

خــذ ورقــة واقســمها إلى قسمين واكتــب في أحدهم قائمــة بالعوامــل التــي تضــادك لا تســتثني أحــداً.

ســجل كل مــا كان وكل مــا هــو ضــدك الآن ثــم ســجل في القســم الآخر مــن الورقــة “الله معــي”.

ثـم ابتعـد قليـلاً وألق نظـرة إلى تلـك الورقـة فـإن كنـت لا تزال تشـعر بالهزيمة فقـد اسـتوحيت المشورة مـن مخاوفك مـرة أخـرى.

هذه كانت بعض التحديات التي ينبغي عليك مواجهتها من أجل تقوية الشخصية والسعي للحصول على شخصية أقوى تستطيع من خلالها تطوير نفسك والتغلب على مخاوفك، وسنتابع في مقال قادم التحديات الأخرى.