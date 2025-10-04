كيف تكون العودة بعد استراحة المحارب.. 4 خطوات لاستعادة الشغف للعمل والحياة

أفهم مدى اشتياقك لنفسك القديمة، فقد كنت مثلك تمامًا اغرقتني المسؤوليات والهموم ولم أجد نفسي في ابتعادي عما أحب، أخوض الكثير من التجارب التي تبوء بالفشل، وأظل هائمة في طيات الحياة، ولكن حين قررت أن أعود، بدأت بترتيب أولوياتي ووجدت أن طريق النجاح يبدأ بتحقيق إنجازات صغيرة يومية في المجال الذي يكمن فيه شغفي، وأنت أيضًا يا صديقي ستحقق الكثير من النجاحات، فقط ابدأ بالإنجارات اليومية الصغيرة، وأنا هنا الآن كي أساعدك في الخروج من منطقة الراحة المؤلمة نفسيًا، إلى ألم العمل وراحة النفس.

كيف أستعيد شغفي للعمل بعد إجازة طويلة

الكثير يمرون بمواقف تجعلهم يفقدون الشغف والحماس للعمل، لذلك هناك بعض الخطوات التي تضعك على بداية الطريق من جديد بكل طاقة وحماس.

قوّي الجانب الروحي

لا شك أن الصلاة وقراءة الكتب السماوية من أبرز الخطوات التي عليك القيام بها الآن، فالكسل يجذبك للابتعاد عن كل شيء، وإذا أردنا تصحيح الوضع فلنبدأ بالأهم، ادفع نفسك للصلاة وتدبر معاني كلام الله، ستسري الطاقة في داخلك كما لو كانت الحياة تعود لتدب في روحك من جديد.

اهتم بجسمك وصحتك

المشي لمدة نصف ساعة يومياً يعتبر كافيًا لمنح جسمك وخلاياك وعقلك النشاط الذي تحتاجه، وممارسة الرياضة من أكثر العادات الصحية التي يجب الحفاظ عليها مهما كان عمرك وحالتك الصحية، اهتم كذلك بشرب الماء بما لا يقل عن 2 لتر يومياً، واتبع العادات الصحية اليومية التي تجعل جسمك في حالة صحية أفضل مثل ضبط عدد ساعات النوم، والالتزام بنظام غذائي صحي، والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين وكثرة الجلوس أمام الشاشات وغيرها.

انجازات يومية صغيرة

الخروج من منطقة الراحة لا يأتي فجأة، ولكن يحتاج إلى إنجازات يومية صغيرة تبث هرمونات السعادة في الجسم، فيتغذى المخ، ويصير قادرًا على تحقيق المزيد من الإنجازات، هل تحب الرسم؟ فما رأيك في رسم صورة بسيطة بتوقيعك ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي ليراها اصدقاؤك، ستكون سعيداً بدون شك، هل تحب التجارة الإلكترونية؟؟ ابدأ الآن بدراسة كيف تنشيء متجراً إلكترونياً، وضع لنفسك خطة منطقية، أن في خلال ستة أشهر من اليوم سيكون لديك المتجر الإلكتروني الذي طالما حلمت به، وقم بالعمل على ذلك لمدة نصف ساعة يومياً على الأقل.

كافئ نفسك

في خطتك للعودة، ضع لنفسك أهدافاً صغيرة أسبوعية أو شهرية إلى أن تصل إلى هدفك الكبير، والذي خططت له مسبقاً أن يكون بعد عام من الآن على سبيل المثال، تحقيق تلك الأهداف الصغيرة هو أمر يدعو حقاً إلى الاحتفال، كافئ نفسك بشيء تحبه ولكن لا تجعل العودة إلى منطقة الراحة هي المكافأة.