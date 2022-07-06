محمد عبد الفتاح إبراهيم: يكتب

لقد خلق الله سبحانه وتعالى، الناس من طينة واحدة من شتي الأرض، وشرع بينهم المساواة والعدل والرحمة، فلا فرق ولا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى.

لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يا أيُّها الناسُ إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ ألا لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ ولا لِعجَمِيٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقوَى إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ

ولكن في ذلك الزمن العجيب الذي نعيش فيه الآن، انتشر الكبر والتعالي بين الناس حتى انتشر الجهل وأصبح للجهلاء مكانة في المجتمعات، وكاد أهل الثقافة والعلم أن يذهبون إلى مثواهم الأخير، لذلك حدثنا نبينا علي أنه لا فرق بين الجميع، حتى لا يتكبر أحدا علي أخذ العلم من أحد، وأن لا يتنمر أحدا علي أحد، فكلنا في النهاية تحت مسمى إنسان، ولكن هناك سؤال هام لا يقوم كثيرا من الناس في هذا الوقت بالتفكير فيه والعمل على نشر إجابته بين الناس وهو حقا .

كيف تصبح إنسان؟

حقا يا لها من مهمة صعبة، رغم أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وعززهم وكرمهم، لكن أصبحنا نفتقد إلى أن يشعر كل منا أنه إنسان ويتحقق هذا بعدة عوامل، فكلنا بشر ولكن الإنسانية لا تتواجد في كل البشر.

لذا قال الله في النداء يا أيها الناس، ولكن قال في الإنسانية بل الإنسان على نفسه بصيرا.

وهذا إثبات الفرق الكبير بين البشرية والإنسانية، التي تنفرد بالكرم والتواضع وصفات أخرى، لن تجدها في عامة الناس.

فعندما تقبل النصح من عالم أو معلم فأنت حينها تصبح إنسان، لأنك ستتحول إلى طالب علم يعلم بالعلم ولا يجهل به.

عندما تعطف علي صغير فأنت حينها إنسان توجد في قلبه الرحمة.

عندما تتصدق علي الفقير فأنت حينها إنسان يتميز بالكرم.

وهناك الكثير من تلك الفضائل التي تميز الإنسان عن عامة الناس.

ولكن في هذا الزمان اختل الميزان، وتبدل الحال إلى اسوء الأحوال، انعدمت الرحمة وقل الحياء، وذهب توقير الكبار إلى مثواه الأخير.

فلا ريب عندي أننا يجب أن ننصب العزاء علي اختفاء روح الإنسانية، التي كانت تنشر على الأرض الخير والبركة.

فسبحان الله تعالى خلق الناس من طين واحد باختلاف ألوانهم وأشكالهم، ولكن جعل فيصل بين الإنسانية والناس، لقد ذهب عن أذهان الجميع التفكر في هذا المعني، وهرول الناس وراء حقوق الإنسان، ولم يعلموا للأسف الشديد ما هي حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها، ومن كان يعلمها لا يطبق منها شيء.

لذا يجب على الناس أن يتخلون عن الوجه الزائف ويتزينون بوجه الإنسانية، لأنها أساس بناء الأمم، فلا يكون للشعوب نهضة دون وجود إنسانية.

وهناك أيضا سؤال هام جدا.

كيف يتكاتف المجتمع في نشر وتعليم الإنسانية؟

للمجتمع دور هام جدا في نشر هذه الثقافة الدينية. فلا ريب أن عليها تقام الأمم وتبني الثقافات المتحضرة، بين أفراد المجتمع لذا يجب علينا جميعا الاهتمام بنشر مفهوم الإنسانية، والعمل على التوعية المستدامة سواء كان عبر المواقع الإلكترونية أو التلفاز أو عبر برامج الراديو، كما أنه يقع على عاتق الأسرة قسط كبير من هذه المسؤولية، في تأسيس وتربية الأبناء على هذا المفهوم العظيم.

ولا يغيب عن أعيننا أيضا دور مؤسسة الأزهر الشريف في نشر الوعي الثقافي لمفهوم الإنسانية، بين الناس.

وكما قال الشاعر.