كيف تحقق ذاتك في عملك: خطوات عملية لرحلة مهنية ناجحة

جيهان سلامه، حاصلة على ليسانس آداب إنجليزي، شغفي بالطبخ ووصفات الطعام جعلني اتجه للتدوين عنه ولي مقالات عن وصفات الطعام المختلفة، وقناة فى نفس المجال.

اهتم أيضا بالتدريب، حصلت على دورات تدريب كمدرب معتمد.

احب القهوة، يومي لا يكتمل إلا بها.

سعدت بانضمامي لمنصة نجوم مصرية واتمني ان تنال مقالاتي إعجابكم.