امتلاك هواية نتمتع بها يجلب لنا السعادة ويثري حياتنا في أوقات فراغنا، فإنه يوفر الفرصة للاستمتاع وتعلم مهارات جديدة.

بالإضافة إلى تمكيننا من قضاء أوقات فراغنا بشكل ممتع ومثمر، فإن هواياتنا تربطنا بجوهرنا تلك الهوايات التي تكون بمثابة اهتمامات والتي نختار القيام بها عندما لا نعمل أو ننام أو نقضي الوقت مع أحبائنا، ولكن هل فكرت يوماً كيف تجعل لنفسك هواية وترفه عنها؟ حسنا سوف نخبرك في هذا المقال كيف تفعل ذلك ولكن تأكد أنه عندمـا تقـول ليـس لـدي أي هوايـة ال يعنـي ذلـك قصوراً جسدياً أو عقليـاً يجبرك على العيـش محدود القـدرات، بـل إنـك تحتاج إلى إعـادة النظـر بروتين حياتـك اليومـي والبحـث عـمـا يناسـب شـخصيتك.

ما هي الهوايات؟

يقـال بأنها ممارسـة فعـل معـين تحبه النفـس وتحاول إتقانــه والتفنــن فيــه، والمفترض أن تقــدم علــى ممارســة الهواية برغبــة عفويــة وذاتيـة، وقـد تكـون إمـا عـادة فطريـة أو مكتسـبة، ولـكل شـخص قـدرة فـوق العاديــة عـلـى إنجــاز شيء مــا قطعــا، فــإن كنــت لا تزال تظــن أنــك لا تمتلك هــذه القــدرة فيمكنــك تكوينهــا مــن الصفــر، وممارســة الهوايات الشــخصية بشـكل منتظـم، يمكنـك مـن قضـاء وقـت الفـراغ في أمـر مفيـد، يعـود بنفـع كبير.

كيف تجعل لنفسك هواية وترفه عنها

أفضل طريقة للحصول على هواية جديدة هي تجربة شيء جديد، الحياة مليئة بالأنشطة الرائعة والمثيرة التي يمكننا استكشافها واحتضانها بالطبع، نظراً لأن كل فرد فريد من نوعه، تختلف اهتماماتنا وهواياتنا أيضاً ولكن عندما نجد هواية نتمتع بها حقاً ونتحمس لها ، يمكننا الاتصال بها يصبح جزءاً من حياتنا ويسحرنا بطريقة شخصية للغاية.

هناك العديد من المزايا لكل شخص لديه هواية واحدة على الأقل. أوضح هذه المزايا هي:

الانخراط في شيء تستمتع به يساعد في تقليل التوتر.

تساعد على تنمية إحساسك بالصبر والمثابرة.

تساعد في تحسين حياتك الاجتماعية وبناء روابط جديدة مع الآخرين.

تزيد الثقة بالنفس واحترام الذات.

تساعد في تقليل الملل أو القضاء عليه.

تساعدك على تطوير مهارات جديدة.

تزيد من معرفتك.

تثري حياتك وتمنحك وجهات نظر مختلفة.

بغض النظر عن نوع الهواية ، ستتعرض بالتأكيد لأفكار ووجهات نظر جديدة سوف تساعدك الهوايات على التعرف على الأفكار والأساليب الجديدة ، والنظر إلى الحياة من منظور (وجهات نظر) جديدة ، وبالتالي النمو والتطور في مختلف المجالات.

أفضل الهوايات التي ننصحك بها :

عـلى رأس القائمـة سـوف أقـترح الكتابـة لما فيهـا مـن فوائـد لامستها شـخصياً فالعلاقة بـين الكاتـب والقلـم علاقـة شراهة دائمـة وليسـت اعتيـاداً أو روتينـاً واعتبرها مـن الهوايات التـي تلتهـم الوقـت.

إليك أيضــاً هوايــة القــراءة، بعــض الكتــب تمت صياغتهــا بأســلوب يجذبك لقراءتها أكثـر مـن مـرة في مراحـل مختلفة مـن حياتـك أي أنـك سـتدرك في كل مرة أبعاداً ومعان جديــدة في ســطوره.

جـرب المشي لمسافات طويلـة وأظن أنــه مــن الرائــع تخصيص وقــت للمشي.

مارس التأمل فهو هواية رائعة تساعدك على تطوير ذاتك والارتقاء بها.

بالنهاية دعني أخبرك أنه لا يفتـرض أن تكـون بارعـاً بالفطـرة ومـن المرة الأولى أو العـاشرة وإنـا يكفـي أن تستشـعر المتعة بالقيـام بها حتـى لـو تطلبـت منـك بـذل جهـد أو وقـت فأنـت مسـتعد لتقديـم ذلـك بنفـس راضيـة، حتـى لـو قابلتـك انتقـادات الآخرين تجد في نفسـك رغبـة للتحـدي وإبعاد هـذه الهواية عـن القيـل والقـال والسـخرية والآراء العقيمـة.