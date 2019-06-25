الحب مشاعر يفتقدها الكثير، والحب لا يفترض بين ولد أو بنت، ولكن كثيرا ما تجد أشخاص يحبون بعضهم، وانت غالبا ما تفتقد هذه ألإحساس، والكثير يسأل نفسه كيف تجعل شخص يحبك وما هي الطريقة المناسبة، ومن خلال هذه المقالة سوف نقدم لكم بعض الطرق والأساليب التي تستطيع بها أن تجعل أي شخص يحبك بجنون، ونحن نقصد في هذه المقالة الحب الاجتماعي، أي حب الناس بعضهم لبعض حب الأصدقاء حب الزمالة، وفقدان الحب يسبب مشكلة للكثير ويسبب فقدان الثقة بالنفس.

كيف تجعل شخص يحبك بجنون

هناك بعض الطرق والأساليب يمكنك من خلالها أن تجعل أي شخص يحبك بصدق.

الاستماع

في العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الأهل والأصدقاء والزملاء، لكي تكسب قلب شخص معين لابد من الاستماع إليه جيدا، فالاستماع مهم جدا، أن تعطيه فرصه لكي يتحدث معك بحرية، ومعرفة ما يحب ويكره ومعرفة هواياته، ونوع أكلاته، وذلك لكي تكون صورة عن طبيعة هذه الشخص الذي ترغب أن يحبك ويتقرب منك.

فهم ما وراء كلماته

من المهم جدا أن تفهم ماذا يقصد بكلماته وحديثه معك، وتفكر في محتوى كلامه، وذلك لكي تفهم مالم يتحدث به إليك، واستكشاف نقاط الضعف والقوة لهذا الشخص.

معرفة احتياجات هذا الشخص

من خلال الاستماع للشخص وفهم ما وراء كلماته، يمكنك معرفة احتياجات هذا الشخص، وبعد معرفة احتياجات الشخص هذا، بالتالي قد استكشفت نقاط الضعف لديه، والتي غالبا لا يفصح بها، فقد يكون الشخص محتاج لنوع من الثقة أو نوع من القوة … والخ.

التوفيق بينك وبينه

يمكنك التوفيق بين نقاط قوتك ونقاط ضعف هذا الشخص، فإذا كان هذا الشخص لديه شعور بعدم الثقة في النفس، ففي هذه الحالة تبرز له نقاط قوتك وهى الثقة بالنفس لديك، وبمثل هذه الأشياء البسيطة تكون قد وفقت بينهما، ويجب عليك استغلال بعض المواقف المختلفة حتي تظهر له جوانب النقص لديه.

سماعه عنك من غيرك

تعتبر الخطوة الأخيرة من كيف تجعل شخص يحبك أن يسمع عنك من الآخرين وقد يكون الآخرين أصدقائك أو أيا كان، فبعد سماعه عنك وعن صفاتك التي يفتقدها هو ويحتاجها، كجانب عدم الثقة في النفس يثبت ذلك في ذاكرته، وتجعله يتقرب منك.

كيف تجعل شخص يتقرب منك

هناك أيضاً بعض الطرق لكي تجعل شخص ما وتريده أن يحبك ويتقرب منك بكثرة.

النظر في العينين عندما يتحدث فهذا يظهر جانب الاهتمام به.

استعمل الابتسامة الخفيفة والتي تشعره بأنك سعيد بالحديث معه.

حسن المظهر، وهذا يجعل الشخص يحبك وينتبه لك.

وينتبه لك. من أهم الصفات التي تجعل شخص يحبك هو التحلي بحسن الخلق.

استخدام بعض الأساليب المرحة، لتجعله يبتسم ولكن دون إفراط.

فالحب شعور جميل وإحساس بالسلام ولكن هناك بعض السلوكيات التي يحتاج أن نحكم فيها عقلنا وديننا وعاداتنا وتقاليد المجتمع والتي تكون بمثابة كبح هذا الإحساس ولجام له، إذا قام بتحريكنا فيما يخالف ذلك.

← إقرأ أيضاً: