كيف تتقن فن الصمت… وما الفرق بين الصمت والسكوت؟

يقال أن السمكة التي لا تفتح فمها لا يمكن اصطيادها، هكذا الصمت بالنسبة للإنسان، فالإنسان قليل الكلام من الصعب أن يقع في قول الخطأ، عكس الإنسان الثرثار أو كثير الكلام، لذلك تقول الحكمة “الصمت لغة العظماء”، كما نصحنا رسولنا الكريم على التزام الصمت في كثير من الأحيان وذلك في قوله “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت”، وفي هذا الموضوع سنوضح لك كيفية تعلم وإتقان لغة الصمت، وسنوضح لك الفرق بين الصمت والسكوت.

كيفية تعلم لغة الصمت؟

المواظبة على الصلوات في مواعيدها، وذلك لأن الصلوات هي أفضل وسيلة للحفاظ على ضبط النفس أثناء الغضب.

التدريب والتعود على التزام الصمت في المواقف التي تتطلب عدم التحدث.

حاول أن تعود نفسك على كتمان أسرارك والاحتفاظ بها لنفسك، وذلك لكي تصبح أكثر غموضاً، ولكن دون كبت.

حاول أن تتذكر دائماً أن السمكة التي لا تفتح فمها لا يمكن اصطيادها.

حاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الأشخاص كثيرين الكلام، حتى لا تتعود منهم على كثرة الكلام، وحاول دائما التقرب إلى الأشخاص قليلين الكلام.

ما هو الفرق بين الصمت والسكوت؟

الصمت هو عدم الرد على الأشياء التافهة التي في مقدورك الرد عليها، وذلك لكي تزعج نفسك، والصمت يكون من الحكمة.

السكوت هو عدم الرد على شيء معين، ولكن في هذه الحالة أنت عاجز عن الرد، ولذلك السكوت يتولد من الضعف.

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