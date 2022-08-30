كيف افتح مشروع بدون راس مال؟ .. إليك 5 مجالات للإستثمار البسيط

كثير من الناس يرغبون في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم، فيبحث البعض عن المشاريع البسيطة التي يمكن أن يبدأ بها كفاحه دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال من أجل تأسيس المشروع ووضع اللبنية الأولية له؛ لذا سوف نضع بين أيديكم اليوم إجابة وافية عن تساؤل: كيف أفتح مشروع بدون رأس مال؟

المقصود برأس المال

إن رأس المال ببساطة هو الأصول الثابتة وكذلك المتداولة، التي يحتاج المشروع إلى وجودها بصورة حتمية كي يستطيع رجل الأعمال البدء به وجني الأرباح منه، أما عن تعريفه الرسمي في الكتب والمراجع فإن رأس المال هو تلك الثروة أو المخزون التراكمي الذي تستثمره من أجل جني أرباح معينة خلال فترة زمنية محددة.

نصائح هامة لفتح مشروع ناجح بدون رأس مال

ثمة مجموعة من النصائح التي سوف تساعدك أن تخطو على طريق النجاح بكل ثبات، وهي:

اختر مجال عمل تملك به الخبرة الكافية، ثم قم بدراسة الفكرة جيداً، ولا تخشي الفشل فلذة النجاح تكمن في المغامرة.

حدد الميزانية الضرورية لبناء المشروع، وركز على الأمور الأساسية التي بدونها لا يمكنك البدء، وحاول قدر الإمكان أن تبتعد عن النفقات غير الضرورية.

روج للمشروع، خاصة بين دائرة علاقاتك الاجتماعية من أفراد العائلة والأهل والأصدقاء، واطلب منهم المساعدة في الترويج وعمل الدعاية لما تقم به.

تجنب الديون وأخذ القروض من البنوك، فذلك سيكون عائق كبير في طريق النجاح.

أفكار مشاريع بدون رأس مال؟

بعد أن تعرفنا على ماهية رأس المال، بقي أن نوضح لكم بعض الأفكار التي قد تساعدكم في إنشاء مشروع دون الحاجة إلى وجود رأس مال، وإليك بعضها.

مشروع العناية المنزلية لأطفال الأمهات العاملة وما شابه ذلك، وهو مناسب أكثر للنساء ولا يحتاج إلى رأس مال كبير، فقط يحتاج إلى مكان مجهز من أجل استقبال الصغار فيه. السمسرة والتأجير العقاري. شراء بعض الخامات البسيطة للغاية والبدء في تزين عربات الزفاف وما شابه ذلك. كتابة الأبحاث والكتب على الكمبيوتر. إعداد الطعام والحلويات بالمنزل، وتسويقها في محيطك الاجتماعي أو عبر الإنترنت.

وأخيراً، اعتمد على نفسك وحاول قدر الإمكان الاستغناء عن أي عمالة إضافية؛ حتى يستقر المشروع ويبدأ في إدرار الأرباح.