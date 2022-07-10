كيرة و الجن..يتصدر ايرادات أفلام عيد الأضحى

تشكل إجازة عيد الأضحى هذا العام فرصة لرواج أفلام السينما, حيث يتصادف هذا العام عيد الأضحى مع الإجازة الصيفية و مع طول فترة إجازة العيد يحرص الجمهور على الخروج خلال أيام العيد.

يتنافس هذا العام عدد من الأفلام السينمائية من بينها”كيرة و الجن”و “بحبك”و “عمهم”, بالإضافة إلى أفلام ” العنكبوت” و”واحد تاني” و “زومبي” من سباق عيد الفطر.

و قد بلغ إجمالي إيرادات أفلام العيد خلال أول أيام عيد الفطر المبارك حتى الآم ما يزيد عن 11 مليون جنيه.

و قد تصدر فيلم”كيرة و الجن” للنجمين أحمد عز و كريم عبد العزيز بإيرادات تصل إلى 5 ملايين جنيه و فيلم”بحبك” بطولة و تأليف و إخراج النجم تامر حسني, حوالي 3 ملايين جنيه.

و في الترتيب الثالث يأتي فيلم “عمهم” بطولة محمد عادل إمام و أيتن عامر و محمد لطفي و سيد رجب, بغيرادات تصل إلى حوالي 2 مليون جنيه و 950 ألف.

بينما حقق فيلم”واحد تاني” بطولة النجم أحمد حلمي و عمرو عبد الجليل و روبي و نسرين أمينحصيلة إيرادات بلغت 7596 جنيها.

أما فيلم”العنكبوت” بطولة منى زكي و أحمد السقا, فحقق حوالي 3506 جنيها, يليه فيلم طزومبي” بطولة علي ربيع و حمدي الميرغني و أشرف عبد الباقي بإيرادات حوالي 1381 جنيها فقط.