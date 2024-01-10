كوران رحمن: رحلات المناطيد آمنة جدًا ولكن بشرط اتباع التعليمات ومصر الأقل سعرًا

كشف طائر المنطاد كابتن كوران رحمن، عن درجة الآمان التي توجد في المناطيد أو البالون الطائر، مؤكدًا بأنها تتمتع بدرجة أمان عالية جدًا بالإضافة إلى أنها نادرة الحوادث وبالأخص في مصر نظرًا لأنها تتمتع بطقس مثالي جدًا وهادئ ملائم مع متطلبات طيران المنطاد.

طائر المنطاد كابتن كوران رحمن

التأكد من جودة الأحوال الجوية واستقرارها نسبيًا

وأشار كابتن كوران رحمن بأن من أكثر الخطوات التي يتم التأكد منها قبل الشروع في رحلات المناطيد والبالونات الطائرة؛ من اتباع تعليمات الآمان والاحتياطات اللازمة، وعلى رأس هذه التعليمات التأكد من جودة الأحوال الجوية واستقرارها نسبيًا ومعرفة سرعة الرياح ومقارنتها بسرعة الرياح المقررة في التعليمات الأمنية لرحلات المناطيد.

رحلات المناطيد في مصر تساوي 10% فقط من أسعار باقي دول

وأوضح كوران رحمن بأن مصر تتميز برحلات المناطيد والبالونات الطائرة خاصة في الأقصر وأسوان نظرًا لاستقرار حالة الجو، بالإضافة إلى أن أسعار رحلات المناطيد في مصر عادلة فهي تساوي 10% فقط من قيمة الرحلات المماثلة لها في باقي دول أفريقيا والدول الأوربية والأمريكية.