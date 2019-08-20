كود إلغاء خدمات فودافون المجاني لعام 2019 ..  تعرف علي جميع أكواد فودافون الجديدة

كود إلغاء خدمات فودافون المجاني لايعلمه الكثير من عملاء فودافون مصر حيث يوجد الكثير من خدمات فودافون منها خدمات فودافون رسائل معلومات فودافون وأيضا رسائل خدمات فودافون كما يرغب بعض المستخدمين الحصول على طريقة إلغاء خدمة مواقيت الصلاة في فودافون بالإضافة إلى إلغاء الرسائل الرياضية والإخبارية في فودافون فضلاً عن إلغاء خدمة الطقس في فودافون، فجميها خدمات ترسلها الشركة للعملاء نظير مبلغ اشتراك شهري أو خصم من الرصيد يوميًا وقد يشترك فيها البعض بالخطأ ويريد إيقافها ولكن لايعلم الطريقة الصحيحة لذلك نقدم كود الغاء خدمات فودافون المجاني في هذا المقال.

كود إلغاء خدمات فودافون المجاني

هناك العديد من الطرق المستخدمة ضمن أكواد الغاء خدمات فودافون الخاصة بالأخبار الواردة من مواقع الصحف الإلكترونية ويمكنكم الإطلاع عليها علي النحو التالي وتنفيذها في أسرع وقت مجانًا.

الطريقة الأولي :

تتطلب إرسال رسالة ل 9999 حسب كل خدمة وهى من أشهر الخدمات.

إلغاء خدمة رسائل المصري اليوم فودافون أرسل رسالة لرقم 9999 بها “stop MP” للرسائل الإخبارية، “stop MS” للرسائل الرياضية.

إلغاء خدمة رسائل اليوم السابع فودافون أرسل رسالة لرقم 9999 بها “stop y71” للرسائل الإخبارية، “stop y72” للرسائل الفنية.

إلغاء خدمة رسائل مصراوي فودافون أرسل رسالة لرقم 9999 بها “CM1” للرسائل الإخبارية، “CM2” للرسائل الفنية.

إلغاء خدمة رسائل الأهرام فودافون أرسل رسالة لرقم 9999 بها “stop ahram”.

الطريقة الثانية :

وهى صالحة لكل الخدمات ” رصد والتحرير والميدان”، وتكون من خلال التسجيل على موقع فودافون برقمك على الرابط التالي: الموقع الرسمي لشركة فودافون مصر

اختر خدمة فودافون للخدمات الاخبارية ستجد كل الخدمات المشترك بها من رقمك قم بتحديد الخدمة المراد إلغائها.

خطوات إلغاء رسائل خدمات فودافون

إرسال رسالة تكتب فيها معلومات إرسالها إلى رقم 9999

وسوف يتم الرد في أسرع وقت بعرض الخدمات المشترك فيها وعليك اختيار إلغاء الخدمة المراد إيقافها، وكل ماعرضناه في الموضوع يخص كود الغاء خدمات فودافون بشكل مجاني