كنت محتاجة شوية تقدير..منه فضالي عن ازمتها مع احمد داش

أثارت الفنانة منه فضالي نقطة مهمة في سبب ازمتها مع الفنان احمد داش والسبب يرجع إلى كتابة اسم احمد داش قبل اسمها في تتر مسلسل جعفر العمدة، الذي عرض ضمن قائمة المسلسلات الرمضانية المصرية المعروضة لعام 2023، بطولة النجم محمد رمضان، حيث أكدت أنه لا يوجد خلاف بينها وبين احمد داش وأنها لم تتفق مع الشركة المنتجة في وضع ترتيب اسمها، وقالت أن ما كتبته على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا البحث عن التقدير المعنوي لمسيرتها الفنية.

وفي حديثها في برنامج سبوت لايت قالت: أنها لم تكتب في بنود عقد المسلسل ترتيب اسمها، أو وضع صورتها في شارة المسلسل ولكن يرجع الأمر إلى الذوق.

واستكملت قائلة “الواحد بيزعل على مجهود سنين، أنا تعبت كتير وبدأت بدري وكنت محتاجة شوية تقدير”، وأكدت على أنه لا يوجد خلاف شخصي بينها وبين أحمد داش وأشادت بموهبته الفنية، ونفت أي خصومة بينهم بعد كتابته على صفحته الشخصية بالفيس بوك “تحياتي للي كنت فاكرهم أخواتي”، ووصلت منة فضالي قائلة “أحمد داش مكنش كاتب كده عني أنا، الناس مكنتش فاهمة، هو كان بيتكلم عننا كلنا مش منة بس، كان بيهزر.

وفي حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج vip، أنا اقدم من أحمد داش بسنين، وان الجمهور يعرفها أكثر أضافت منه فضالي أن جميع الفنانات المشاركات في مسلسل جعفر العمدة فوجئوا بكتابة اسم احمد داش الأول، وأكدت أن التتر عرض لمدة يومين فقط، وبعدها ظهرت جميع الحلقات بدون تتر.

استكملت فوجئت بمطالبة احمد بكتابة اسمه قبلها في ترتيب الأسماء، وذلك خلال توقيعه على عقد مشاركته في المسلسل، وهذا أشعرها ببعض الضيق في ذاك الحين.