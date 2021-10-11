كم ملعقة شوفان تعادل 100 جرام أو أكواب
الشوفان من الحبوب المغذية والتي تحتوي على ألياف وفيتامينات هامة للجسم، ويفضل تناولها لكل من يعاني من السمنة ويتبع نظاماً غذائياً لتخفيض الوزن فهو يساعد كثيراً على فقدان الوزن الزائد، كما أن طريقة إعداده من الطرق التي يمكن إعدادها بسهولة، ولكي يتمكن القائمون على تخفيض أوزانهم يحتاجون إلى حساب الكميات التي تتطلبها الوجبة وغالباً ما يكون المعيار بالمعلقة ولكم كم ملعقة شوفان تساوي 100 جرام عند إعداد إحدى الوجبات.
كم ملعقة شوفان تساوي 100 جرام
إن وزن المائة جرام يساوي حوالي خمس ملاعق كبيرة من الشوفان مع العلم بأن الشوفان وزنه خفيف وهش، بالمقارنة بملعقة من حبوب الأرز الكاملة فهي وزنها أثقل من حبوب الشوفان ويمكن الاستفادة من الجدول التالي لتحويل الجرامات.
|الكمية بالجرام من الشوفان
|كم تعادل بالأكواب من الشوفان
|90 جرام
|1 كوب
|68 جرام
|ثلاثة أرباع كوب
|60 جرام
|ثلثي كوب
|45 جرام
|نصف كوب
|30 جرام
|ثلث كوب
|23 جرام
|ربع كوب
|6 جرام
|ملعقة كبيرة
فوائد الشوفان
الشوفان من أفضل الحبوب الكاملة التي يمكن للإنسان تناولها فهي تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، ولها العديد من الفوائد الجمالية والصحية ومن أهم فوائده:
- يكافح مرض السكري.
- يعالج ارتفاع ضغط الدم.
- مضاد للسرطان.
- يعزز من صحة القلب.
- يقلل نسبة الإصابة بالإمساك.
- يساعد على التحكم في الشهية وبالتالي انخفاض الوزن.
- السيطرة الكاملة على الشهية.
- يقوي جهاز المناعة.