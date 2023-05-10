بعد زواجه.. تعرف على كم عمر غيث مروان وحقائق حوله لم تذكرها ويكيبيديا

يتساءل الآلاف من الأشخاص، عن كم عمر غيث مروان وأهم المعلومات عنه ويكيبيديا، فبعد دخوله القفص الذهبي رسمياً، وعقد قرانه على مواطنته الجميلة “سارة الورع”، تصدر دائرة الاهتمام مؤخراً، وسط فضول بالتعرف على عمره وأصوله ومؤهله الدراسي وبداياته مع السوشيال ميديا.

وفي التقرير التالي، نسلط الضوء حول حقائق لا تعرفونها عن صانع المحتوى الشاب الوسيم “غيث مروان”، بعد تصدره حديث الصحف والمجلات الفنية.

من هو غيث مروان ويكيبيديا

وفي الساعات الماضية، ضجت منصات التواصل ومحركات البحث، عن صفحة غيث مروان على الموسوعة الحرة ويكيبيديا، وفي حقيقة الأمر، أنه لا تتوفر معلومات عنه على قاعدة البيانات العريقة Ghaith Marwan wikipedia، في حين جمعنا لكم أكثر من 10 معلومات مرئية عنه، من مختلف المنصات والجهات المعنية بمعلومات المشاهير على شبكة الأنترنت.

– غيث مروان (بالإنجليزية: Ghaith Marwan)، مؤثر وصانع محتوى، سوري الجنسية.

– يبلغ من العمر (31 عاماً)، حيث وُلد في 5 (يناير) 1992م.

– درس في جامعة “الشارقة” وتحصل على شهادة البكالوريوس تخصص (فنون جميلة) بقسم التصميم الداخلي منذ سنة 2015.

– دشن قناته الرسمية على يوتيوب منذ 10 (فبراير) 2015، واشتهر بنشر محتوى يومي ترفيهي برفقة أصدقائه.

– في 10 (مايو) 2023، وصلت مشاهدات قناته لـ976,628,150 مشاهدة.

– وكسر عدد متابعيه عبر يوتيوب حاجز الـ5.35 مليون مشتركاً، وأكثر من 5.7 مليون متابعاً عبر انستقرام.

– يقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في “دبي” محل إقامته المُفضل.

– قبل عمله في صناعة المحتوى عبر يوتيوب، كان يعمل لصالح إحدى الشركات في دبي.

– تزوج يوم الإثنين 8 (مايو) 2023، من حبيبته “سارة الورع” التي تصغره من الجانب العمري بفارق 10 سنوات.

– وُلد ونشأ في سوريا، لأم مغربية وأب سوري الجنسية.

– لم ترد العديد من المعلومات حول غيث مروان من ناحية الحياة الشخصية، في حين تم التعرف على شقيقه الأصغر ويدعى باسم “تيم”.

– ويُعتبر غيث مروان مسلماً، حيث وُلد وترعرع وسط أسرة تنتمي إلى دين “الإسلام”.

كم عمر غيث مروان وزوجته سارة الورع

أثار عمر غيث مروان وزوجته سارة الورع، فضول الكثيرين من الأشخاص في الساعات الأخيرة، وسبق وأن أشارنا إلى أعمارهم الحقيقية، حيث تبلغ سارة 21 سنة، في حين أن غيث أبن الـ31 عاماً.