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كليب محمود العسيلي يحقق 2 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي

كتب رشا حبشيفي آخر تحديث
كليب محمود العسيلي يحقق 2 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي

حقق كليب المطرب محمود العسيلي “ملايين” أكثر من 2 مليون مشاهدة منذ أن تم طرحه على موقع التواصل الاجتماعي ” اليوتيوب”، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان محمود العسيلي، وتقول أول مقطع من أغنية محمود العسيلي ” ملايين أكيد جنبي، وعمري في يوم ما شفت كده، حيرانين عيوني تايهين، في نظرة عين خذتني أنا”.

وهذا المقطع جذب انتباه الكثير المشاهدين، كما أن المطرب محمود العسيلي استعد لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل، وأكد أنه سيقوم بتقديم العديد من الأغاني المتنوعة له ومنها ” حلم بعيد، في حتة تانية، مش مضمون، وزي الهوي” وغيرها من أغانيه، كما أن الفنان محمود العسيلي قرر أن يقدم في هذا الحفل الغنائي الكثير من الأغاني لكي يسعد جمهوره.

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عن الكاتب

رشا حبشي

رشا حبشي مصرية، حاصلة على دبلومة مهنية في الصحافة والإعلام، حاصلة على كارنية النقابة العامة للصحافة والإعلام؛ صحفية لدى جريدة الرأي العام "جريدة ورقية"، وعملت في أكثر من صحيفة إلكترونية، أهتم بالتغطية المباشرة للأخبار، ولدت في الإسكندرية 24 أغسطس، وأقيم بالإسكندرية.

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