 التخطي إلى المحتوى

كلمات اغنية إنساي لسعد المجرد ومحمد رمضان

كتب ريم عبد الهاديفي آخر تحديث
كلمات اغنية إنساي لسعد المجرد ومحمد رمضان
محمد رمضان وسعد لمجرد أغنية إنساي

يقدم الفنان سعد لمجرد والفنان محمد رمضان أغنية إنساي في سابقة في دويتو يعتبر الأول لهما، يذكر أن النجمين الصاعدين هما من أبطال تريندات السوشيال ميديا من الطراز الأول، ويعتبر هذا العمل لسعد لمجرد بعد أخر عمل فني له وأغنية بعنوان ” نجيبك نجيبك” والتي كانت من تأليف “محمد نوبال”، ومن ألحان محمود برحيل، وتوزيع “دي جي فان” وخلال الساعات الأولى تتجاوز الاثنين مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب ويتوقع أن تتجاوز رقم كبير نظراً لشعبيته مع شعبية النجم سعد لمجرد.

سعد لمجرد ومحمد رمضان
سعد لمجرد ومحمد رمضان

أغنية إنساي تعتبر احدث عمل للفنان محمد رمضان بعد أنية “بابا”

بعد أغنية بابا يقوم الفنان محمد رمضان بتقديم نوع آخر باشتراكه مع نجم تريندات اليوتيوب سعد لمجرد والتي تتخطى أعماله أل 300 مليون على قنوات اليوتيوب واليوم نرصد لكم

كلمات أغنية إنساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد

كلمات أغنية إنساي محمد رمضان وسعد المجرد

ما يستاهلوش ياخويا مايستاهلوش
إنساهم
يلا
Trunk Opens
إنساي
مش هنكمل أنا عارف من الأول
مهما نطول
هتكون أخرتها ايه ؟!
كنت متعود أسمع وأفوت
بس المره دي
قلبي هدوس عليه
easy نعيش بلا بيك
خليك ناسي
الأيام تدور وتوريك
غندير للي فراسي
easy نعيش بلا بيك
خليك ناسي
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا
علي فكرة ناسي أسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا
لو روحتي قولتلهم إني كنت في يوم حبيبك
محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك
سلام مش هسلم كلام مش هتكلم
بتلعبي علي مين الأسطورة والمعلم
قمة الغباء إنك تفتكري إنك في بالي
ولا في خيالي
من الآخر
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني
niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي valide
متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي yeey
اه درت للي بغيتي yeey
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن
ليل نهار بتزن تزن
أنا هرمي التليفون
خليك ناسي
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
انساي انساي
بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا bye ou bye
انا ماشي ليك يلا bye
Oud
A property of OUD
Sold to VENDU
الأسطورة والمعلم
انساي

الأسطورة والمعلم

وهذا هو الفيديو الرسمي للأغنية من صفحة النجم محمد رمضان

فور صدورها قام النجم محمد رمضان بنشر الأغنية على قناته الرسمية محمد رمضان لتصل خلال ساعات قلائل لأكثر من اثنين مليون والعدد ينتشر بشكل مبهر.

كلمات أغنية سعد لمجرد ومحمد رمضان إنساي مترجمة بالإنجليزية

They’re not worth it, bro… They’re not worth it.

Forget about them.

Yalla (Let’s go)

Ensay (Forget it)

We’re Not Gonna’ Make it, That’s a Given from the Start

No Matter How Long We Last,

What Will Be the End?

Used to Turn a Blind Eye to Most of What You Did

But This Time

I’ll Stomp on My Heart.

I’ll Do As I Please,

It’ll Be Easy to Live Without You

You Wanna Forget? Forget.

and Let the Days Remind You.

I’ll Do As I Please,

It’ll Be Easy to Live without you

You Wanna Forget? Forget.

Just Forget it

Ensay (Forget it)

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

Ensay

Ensay

Ensay

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay (Forget it)

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

Forget You Saw Me, Got to Know Me, And Forget We Met

By the Way, I Forgot Your Name, and Even the Day We Talked

If You Go Around Saying “One Day He Was Mine”

No One Would Believe You, They’ll All Leave, You’ll Be Left Behind

No More Greetings and There’s Nothing to Discuss

You Think You Can Play Us? We Are the Legend and the Boss

It Would Be Stupid of You to Think You’re that Much of a Loss

What I Mean is…

Ensay (Forget it)

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

The Legend and The Boss

Ensay

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

Ensay

Ensay

Ensay

Ensay

Forget the Day You Met Me

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

Without You I’m Living My Life As I Please Just Leave Me Alone, Please

I’m on a Whole Other Level, You See Don’t Think It’s Easy to Be Me

Don’t Think It’s Easy to Be Me

Don’t Wait for Me to Be with You, Since When Do I Do What You Want Me to? Yeah

Do What You Want Me to, Yeey

Do What You Want Me to, Yeey

Do What You Want Me to, Yeey

What an Awful, Maddening Thing

All Day Long She Nags and Clings

I Will Just Throw My Phone,

Let it Ring, Ring, Ring

What an Awful, Maddening Thing

All Day Long She Nags and Clings

I Will Just Throw My Phone,

Let it Ring, Ring, Ring

What an Awful, Maddening Thing

All Day Long She Nags and Clings

I Will Just Throw My Phone,

Let it Ring, Ring, Ring

What an Awful, Maddening Thing

All Day Long She Nags and Clings

I Will Just Throw My Phone,

Just Forget it

Ensay

Ensay

Ensay

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

Ensay

Ensay

Ensay

Forget the Day You Met Me

Ensay

Yalla, Bye ou Bye

I’m Not Yours Anymore, Yalla Bye

The Legend and The Boss

The Legend and The Boss

 

عن الكاتب

ريم عبد الهادي

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي محررة ومدونة في نجوم مصرية وعدة مواقع أيضاً ... بدأت عملي كباحثة في كتابة الابحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة فى إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ... اتمنى أن يحوز ما اكتب اعجابكم وأنتقبل نقدكم شكراً ... ريم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.