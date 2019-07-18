كلمات اغنية إنساي لسعد المجرد ومحمد رمضان

يقدم الفنان سعد لمجرد والفنان محمد رمضان أغنية إنساي في سابقة في دويتو يعتبر الأول لهما، يذكر أن النجمين الصاعدين هما من أبطال تريندات السوشيال ميديا من الطراز الأول، ويعتبر هذا العمل لسعد لمجرد بعد أخر عمل فني له وأغنية بعنوان ” نجيبك نجيبك” والتي كانت من تأليف “محمد نوبال”، ومن ألحان محمود برحيل، وتوزيع “دي جي فان” وخلال الساعات الأولى تتجاوز الاثنين مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب ويتوقع أن تتجاوز رقم كبير نظراً لشعبيته مع شعبية النجم سعد لمجرد.

أغنية إنساي تعتبر احدث عمل للفنان محمد رمضان بعد أنية “بابا”

بعد أغنية بابا يقوم الفنان محمد رمضان بتقديم نوع آخر باشتراكه مع نجم تريندات اليوتيوب سعد لمجرد والتي تتخطى أعماله أل 300 مليون على قنوات اليوتيوب واليوم نرصد لكم

كلمات أغنية إنساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد

كلمات أغنية إنساي محمد رمضان وسعد المجرد ما يستاهلوش ياخويا مايستاهلوش

إنساهم

يلا

Trunk Opens

إنساي

مش هنكمل أنا عارف من الأول

مهما نطول

هتكون أخرتها ايه ؟!

كنت متعود أسمع وأفوت

بس المره دي

قلبي هدوس عليه

easy نعيش بلا بيك

خليك ناسي

الأيام تدور وتوريك

غندير للي فراسي

easy نعيش بلا بيك

خليك ناسي

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا

علي فكرة ناسي أسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا

لو روحتي قولتلهم إني كنت في يوم حبيبك

محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك

سلام مش هسلم كلام مش هتكلم

بتلعبي علي مين الأسطورة والمعلم

قمة الغباء إنك تفتكري إنك في بالي

ولا في خيالي

من الآخر

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني

niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي valide

متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي yeey

اه درت للي بغيتي yeey

أنا هرمي التليفون

واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

خليك ناسي

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

Oud

A property of OUD

Sold to VENDU

الأسطورة والمعلم

انساي الأسطورة والمعلم

وهذا هو الفيديو الرسمي للأغنية من صفحة النجم محمد رمضان

فور صدورها قام النجم محمد رمضان بنشر الأغنية على قناته الرسمية محمد رمضان لتصل خلال ساعات قلائل لأكثر من اثنين مليون والعدد ينتشر بشكل مبهر.

كلمات أغنية سعد لمجرد ومحمد رمضان إنساي مترجمة بالإنجليزية