كلمات أغنية يوم ثلاث الجديدة من ألبوم عمرو دياب صيف 2019

كلمات أغنية يوم ثلاث الجديدة للمطرب عمرو دياب والتي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بطريقة جنونية منذ صدورها في أغسطس 2019 لتكون أحد أفضل أغاني صيف 2019، حيث تم إصدار ألبوم عمرو دياب صيف 2019 منذ بداية شهر يوليو الناضي بأغنية بحبه وعدد من الأغاني التي تم تنزيلها تباعاً عبر القناة الرسمية للفنان عمرو دياب على موقع يوتيوب، أغنية يوم ثلاث هي آخر وأحدث أغاني ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد ومن المتوقع وجود بعض الأغاني ما زالت في جعبة الفنان لهذا الصيف، نتابع معكم من خلال موقعكم نجوم مصرية آخر أخبار أغاني عمرو دياب الجديدة.

كلمات أغنية يوم ثلاث

أغنية يوم ثلاث هي أغنية خفيفة مناسبة لأجواء الصيف وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وهي تابعة لألبوم أنا غير الذي صدر صيف 2019، قام بتوزيع الأغنية الموزع أسامة الهندي وهي من إنتاج شركة ناي للميديا وقد تم طرح الأغنية لأول مرة بشكل غير رسمي في يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري 2019.

في كل صيف يطل علينا الفنان عمرو دياب بألبوم جديد يحمل العديد من الأغاني المتنوعة ما بين الأغاني الخفيفة والرومانسية والحديثة، يذكر أن الفنان عمرو دياب يظل متربعاً على عرش الأغنية العربية منذ نهاية الثمانينات ويعد الفنان المفضل لدى أكثر من جيل حتى جيلنا المعاصر.

الآن نترككم للإستمتاع بكل كلمات أغنية يوم ثلاث أحدث أغاني الفنان عمرو دياب بالتفصيل:

كلمات أغنية عمرو دياب يوم ثلاث