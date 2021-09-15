“كان لايخاف الموت وكان يتطلع إلى المستقبل وله أُمنية واحدة”.. ما لا تعرفه عن عزت العلايلى فى ذكرى ميلاده

ذكرى ميلاد الفنان عزت العلايلى، والذى ولد فى 15سبتمبر لعام 1934، وعقب حصوله على الثانوية العامة قام بالإلتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وتخرج منها وفى وقت قصير أصبح واحداً من أبرز وأهم نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، وتخرج من المعهد فى عام 1960 ليشق طريقة الفنى فى الستينيات من القرن الماضى، وتميز الفنان بأداءه الرائع الذى جعله يتربع على عرش الفن، وأن يثبت وجوده بين الكبار فى زمن الفن الجميل.

بداية عزت العلايلى الفنية..

عمل عزت فى بداية حياته الفنية معد للبرامج التلفزيونية، بسبب أنه كان مسؤل عن أُسرته بالكامل، وقدم لنا الكثير من المسلسلات الإذاعية على سبيل المثال:ـ “غرام صاحبة السمو، من أنا، نهاية الليل، لم يعد فى قلبى حب”، وبعد ذلك قدم عدد من الادوار البسيطة فى السينما، وعمل مع الكثير من المخرجين، كما قدم الكثير من الأدوار الناجحة على شاشة التلفزيون، وقد أيضاً عدد كبير من المسرحيات منها:ـ “خيال الظل، ثورة قرية، جواز بالكمبيوتر، الإنسان الطيب”، وغيرها من الكثير من الأعمال التى لاقت نجاحاً كبير.

هل نجح الفنان عزت العلايلى على شاشة السينما وما هى أهم أعماله؟

قدم الفنان فى بداية مشواره الفنى عام 1962، أول عمل سينمائى بعنوان “رسالة من إمرأة مجهولة” والفيلم من بطولة الراحل فريد الأطرش، وقام على إخراجه صلاح أبوسيف، ثم شارك فى ثلاثية الكاتب نجيب محفوظ “بين القصرين” للمخرج حسن إمام، ولاقى الفنان نجاحاً منقطع النظير.

ثم قدم بعد ذلك الكثير من الأعمال التى برع فيها العلايلى، حيث أنه تم إختيار 10 أعمال من بين أعماله، والتى كانت من ضمن أحسن 100 عمل على شاشة السينما ومنهم:ـ “بين القصرين، قنديل أُم هاشم، إسكندرية ليه، الأرض، الإختيار”، وكان من أهم أعمال الفنان فيلم “الطريق إلى إيلات، التوت والنبوت”، أما فى المسرح فقدم الكثير منها:ـ “أهلاً يا بكوات، ثورة قرية”.

حياة الفنان عزت العلايلى الشخصية..

قام الفنان بالزواج من سناء الحديدى، وعاش معها فى إستقرار حتى تُوفيت فى عام 2017، وكانت الصديقة المقربة للسيندريلا وحافظة أسرارها، وأنجب منها إبنه الطبيب محمود العلايلى، والذى خاض تجربة وحيدة فى مجال الفن فى مسلسل “حكايات ومنعيشها” عام 2010، وإبنة تسمى رحاب العلايلى.

متى تُوفى الفنان عزت العلايلى؟

فارق عزت الحياة يوم الجمعة الموافق 5 من شهر فبراير لعام 2021، وقد بلغ عمره 86 عاماً، على حسب ما قاله محمود العلايلى، والذى قال فى تصريحات خاصة أن والده كان لايخاف الموت أبداً طوال حياته، وكان يتطلع دائماً للمستقبل، وكان أيضاً له أُمنية وحيدة فى كل عيد ميلاد له، وهى أن أُقدم له نفس الهدية كل مرة ألا وهى كتاباًً من أحد المجلات.