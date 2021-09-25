قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 65… مفاجآت في الحلقة الأولى من الموسم الثالث وموعد عرض المسلسل

يستكمل مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث بحلقات مشوقة من المسلسل الدرامي التركي قيامة عثمان بن ارطغرل بعد لاقى المسلسل النجاح الباهر في الموسمين السابقين والذي شاهده الملايين عبر القنوات لعرض المسلسل مدبلج إلى اللغة العربية منها قناة atv والتي كانت تقوم بدبلجة الحلقة وعرضها كي يشاهدها الناطقون باللغة العربية حول العالم.

قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 65

يستكمل المسلسل سلسلة حلقات ارطغرل والتي وجدت نجاحاً باهراً على مدار سنوات ومن نجاح المسلسل أصبح يتصدر محركات البحث ونسبه المشاهدات التي تتخطي المليارات حول العالم، يمثل المسلسل حقبه تاريخيه في حياة الدولة التركية العثمانية ويقوم بالعمل في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن الأتراك.

أبطال مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث

الممثل التركي إيمرة باسالاك ويقوم بدور غنور بك.

الممثل التركي بوراك أوزجيفيت ويقوم بدور عثمان الأول.

المملة بوسي آرسلان.

الممثلة أوزجه تورار.

الممثل يغيت أوشان .

موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 65

لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض المسلسل ولكن من المرجح أن تكون الحلقة الأولى من المسلسل في الأسبوع الأول من الشهر المقبل وذلك وفق بروموا الحلقات والتي تحمل بين طياتها الكير من المفاجآت المنتظرة لجمهور المؤسس عثمان وأحداث شيقة ليكمل مسيرة الموسمين السابقين.

يتم عرض المسلسل في المواسم السابقة يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv الفضائية لمدة ساعتين متواصلتين ومن المرجح أن يتم حلقات الموسم الجديد في نفس الموعد الأسبوعي.

مفاجآت الموسم الثالث