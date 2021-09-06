قواعد إستخدام الفاصلة المنقوطة في الكتابة بالأمثلة

مما لا شك فيه أن علامات الترقيم في اللغة العربية تستخدم بكثرة في العديد من مواضع ومواقع الجمل وذلك من أجل توصيل المعلومة بشكل جيد ومساعدة قارئ النص علي فهم محتوى الكتابة بشكل سريع وسهل وعلامات الترقيم هي رموز ذات أشكال معينة ثابتة لا تتغير تساعد في التمييز بين بداية ونهاية جملة علي سبيل المثال أو إيصال معلومة معينة وإيضاح فهمها المقصود منها بشكل جيد ولعلامات الترقيم رموز عدة نأخذ منها اليوم في هذا المقال الفاصلة المنقوطة لتكون محور المقال ونتعرف علي استخداماتها وقواعد كتابتها.

الفاصلة المنقوطة في الكتابة

هي احد علامات الترقيم المستخدمة بكثرة وتستخدم بشكل رئيسي في الفصل بين الجمل وتوضيح للقارئ ضرورة توقفه لمدة طويلة قبل أن يبدأ في استكمال قراءة الجملة الثانية.

قواعد استخدام الفاصلة المنقوطة وأمثلة علي ذلك

1- تستخدم للفصل بين جملتين تكون الجملة الثانية هي النتيجة الفعلية للجملة الأولى مثل:

ذاكر محمد دروسه جيداً؛ فحصل علي المركز الأول.

2- تستخدم كفاصل بين جملتين تكون الجملة الثانية سبب للجملة الأولى مثل:

تراجع طارق عن شراء السيارة؛ لإنه لا يملك المال الكافي.

3- تفصل بين الجمل الخبرية التامة مثل:

التواضع صفة مرغوبة للجميع؛ أما التكبر مكروه للجميع.

شكل الفاصلة المنقوطة وكيفية رسمها