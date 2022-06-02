نجم هوليوود جوني ديب يكسب معركته القضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد

بعد طول أنتظار وأخيراً تم الحكم النهائي في قضية جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد بعد عدة جلسات ومرافعات استمرت 6 اسابيع، وفي يوم الأربعاء قضت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا بكسب الممثل الأمريكي جوني ديب واقرت باحقيت حصوله على أكثر من عشرة ملايين دولار أمريكي كتعويض له ويعتبر ذلك نصر كامل في قضية التشهير التى رفعتها ضده زوجته السابقة آمبر هيرد، كما حكمت الهيئة المؤلفة من سبعة أشخاص لصالح السيدة هيرد في دعوى واحدة فقط ضد ديب، وكان الرد الأول لآمبر هيرد بعد إصدار حكم هيئة المحلفين “أنها تشعر بخيبة أمل”.

ومنحت الهيئة ديب تعويض يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي ولاكن خفض إلى 10.35 مليون دولار التزاماً بالحد الأقصى للتعويض عن الضرر الذي تحددة الولاية، وكانت الاتهامات متبادلة بين آمبر هيرد وجوني، فقد اتهمت آمبر جوني بأنه كان يسئ معاملتها ويقوم بالتعدي عليها ولا تقتصر الاتهامات على ذلك فقط بل قامت بوصفه بأنه اسواء رجل في العالم لكونه مستمر في الضرب لها وأيضاً الخيانة وتعاطي المسكرات والمخدرات كما اتهمته ايضاً بأنه قام بتهديدها بشكل مباشر بالقتل قائلاً “الخلاص الوحيد مما أنت فيه هو للموت”، وفي نفس الوقت اتهم جوني ديب زوجته السابقة بأنها تسببت في إصابة شديدة في أحد أصابعه وتمكن من إثبات ذلك من خلال تقرير طبي.

والجدير بالذكر أن اتهامات أمير هيرد لزوجها السابق جوني ما هى إلا اتهامات ليس عليها دليل مادي تعرضه على الهيئة القضائية على العكس بأن ديب يمتلك دليل مادي لإثبات براءته أقام المحكمة وهو المقال الذي كتبته آمبر هيرد وقامت بالتلميح به أنها تعرضت للعنف الزوجي من قبل زوجها السابق، وثانياً الكشف الطبي الذي أثبت إصابته الشديدة في أحد أصبعه والتي تسببت فيها آمبر هيرد.

جوني ديب هو ممثل أمريكي إسمه جون كريستوفر ديب الثاني، ولد 9 يونيو 1963 عمره الآن (58 عام)، عمل مخرج أفلام ومنتج أفلام وأيضاً ممثل أصوات وعازف، يقيم في لوس أنجلوس تزوج من السيده لوري أليسون في الفتره من 1983 الي 1985 ميلادي، كما تزوج من السيده آمبر هيرد من 2015 إلى 2017 ميلادي.