قصة قصيرة| قصة حمار في جلد أسد

قصة حمار في جلد أسد هي قصة من القصص الجميلة، وهي تتحدث عمن يرتدون الأقنعة أثناء تعاملهم مع الآخرين ليظهروا بعكس حقيقتهم، استمتع بالقصة وتعلم الدرس.

القصة

يحكى أنه كان هناك حماراً تعيساً يعيش في إحدى الغابات، وكان سبب تعاسة الحمار هي تنمر حيوانات الغابة عليه، فلا عجب والحمار هو مضرب الأمثال في الغباء، وكان الحمار يرى الأسد بهيبته ووقاره ومكانته عند باقي الحيوانات، وكان الحمار يتمنى أن يعيش ولو يوماً واحداً كالأسد ليشعر بهيبته ومكانته عند باقي الحيوانات.

وذات يوم، كان الحمار يتجول في الغابة وحيداً تعيساً كعادته فرأى جيفة أسد (أسد ميت) على الأرض، وعندما رأى الحمار جيفة الأسد ابتسم ابتسامة خبيثة وقال في نفسه “لعل الفرصة لأعيش يوماً كالأسد قد أتت لي”، وبسرعة أخذ الحمار جلد الأسد وقام بارتدائه.

وراح الحمار يتجول في الغابة وهو مرتدياً لجلد الأسد، وكلما رأته الحيوانات من بعيد ظنته أسداً حقيقياً يقترب منها فتهرب منه سريعاً، وكان الحمار في غاية سعادته، أخيراً شعر الحمار بالهيبة والعزة والوقار.

في هذه الأثناء كان هناك ثعلب يتجول في الغابة فرأى الحمار المرتدي لجلد الأسد من بعيد، أحس الثعلب أن شكل الأسد يبدو غريباً فقرر الاقتراب من الأسد ليتفقد الأمر.

وعندما اقترب الثعلب من الحمار المرتدي لجلد الأسد فهم أنه ليس أسداً حقيقاً، وأنه مجرد حمار يرتدي جلد أسد، قرر الثعلب أن يتظاهر بأنه لم يكتشف أمر الحمار حتى يلقنه درساً لن ينساه، فذهب الثعلب للحمار ودار بينهم الحوار التالي.

الثعلب: “صباح الخير يا ملك الغابة! كيف حالك اليوم؟”.

وعندما سمع الحمار كلام الثعلب شعر بسعادة غير عادية، وقال في نفسه لو أن الثعلب المكار لم يكتشف أمري فلن يكشفني أحد.

ثم رد الحمار على الثعلب وقال: “صباح الخير أيها الثعلب! أنا في أحسن حال اليوم”.

الثعلب: “أتدري يا ملك الغابة! لقد تذكرت الأيام الخوالي، حينما كنت أسير بجوارك في الغابة ثم تصدر صوت زئيرك العالي، فتسمع الحيوانات صوت الزئير فتصاب بالهلع والفزع، وأنا كنت أشعر بالفخر لأني أسير بجوار هذا الملك العظيم، ما رأيك أن تسعدني بهذا الأمر مرة أخرى؟”.

فكر الحمار وتخيل الأمر وأعتقد أن الأمر سيكون غاية في المتعة، وأنه سيشعر بسعادة غير عادية، ثم وافق الحمار على طلب الثعلب، وفرح الثعلب كثيراً أن حيلته قد انطوت على هذا الحمار الغبي.

سار الثعلب والحمار المرتدي جلد الأسد بجوار بعضهم، ثم وجدا مجموعة من الحيوانات فاقتربا منها تلصصاً، حتى إذا سمعوا صوت الزئير المفاجئ أصابهم الفزع الشديد، فيستمتع الحمار والثعلب بهذا الأمر كثيراً.

وعندما اقتربا من الحيوانات بقدرٍ كافي، أخذ الحمار نفساً عميق حتى يصدر أعلى صوت زئير ممكن، ولكن كانت المفاجأة، فبدلاً من أن يصدر الحمار صوت زئيراً مدوي، أصدر صوت نهيق مدوي.

وعندما سمعت الحيوانات صوت النهيق ونظرت فرأت حماراً يرتدي جلد أسد أصابهم هذا الأمر بالضحك الشديد، كما أستغرق الثعلب في الضحك وقتاً طويل وكان سعيد جداً بنجاح حيلته، أما الحمار فقد كان في قمة الإحراج من هذا الموقف، ثم تركهم يضحكون وانصرف مكسور الخاطر.

ندم الحمار كثيراً على ارتدائه لجلد الأسد، ولكن لن يفيد الندم بشيء الآن، فقد أصبح الحمار محط سخرية جميع الغابة، وكلما رأته حيوانات الغابة يضحكون ويقولون هذا هو الحمار الذي أرتدى جلد الأسد.

الدرس

لا ترتدي الأقنعة وكن على طبيعتك وحتماً ستجد من يحبك، فحتى الأشخاص السيئين لديهم من يحبهم.