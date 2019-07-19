قصة ريهام سعيد مع مرض مثلث الموت الذي جعلها تزيل أنفها بالكامل ويهدد حياتها

أصيبت الإعلامية ريهام سعيد بمرض في وجهها يسمى “بكتيريا الوجه”، وطلبت من الجمهور بالدعاء لها، وذلك من خلال منشور على الصفحة الرسمية الخاصة بها على “إنستجرام”.

وقامت ريهام بإجراء عملية جراحية لمواجهة المرض، وأيضاً طالبها الأطباء بالراحة لمدة لا تقل عن شهر، إلا أنها أوضحت أنها لا تعاني من عدوى بالجلد نؤدي لتسافط جلد الوجه كما أشيع، وأعلنت أنها تستعد للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقي العلاج اللازم بها،وقالت ريهام سعيد إن كل ما يخيفها في الوقت الحاليّ وصول الميكروب المسبب للمرض إلى المخ.

ريهام سعيد وتفاصيل مرضها

وأوضحت ريهام، في تسجيل عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك”، أنها اضطرت للخضوع إلى عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف بالكامل، قائلة: “شلت المناخير كلها من الوش.. لكن ربنا رزقني بدكتور بنى مناخيري مرة أخرى وأخد الغضاريف من الأذن”.

وتابعت ريهام، أنها عانت أثناء الأربع أعوام الأخيرة من حالة مرضية لكنها ثابرت في حربها أمام المرض من أجل أبناءها الصغار والحالات التي يساعدها برنامجها، لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد وأصيبت بميكروب تسبب في قلة المناعة لديها بشكل كبير.

وقالت: “حياتي ما زالت مهددة ومن المحتمل أن يصل الميكروب للمخ، ومش هقدر أرجع شغلي تاني دلوقتي”.

تفاصيل مرض ريهام سعيد

ريهام سمت ووصفت وصورت مرضها بأنه “ميكروب غاية في الخطورة يقوم بالتسلل إلى منطقة تسمى مثلث الموت”، بسبب التدهور الشديد الذي حدث في المناعة لديها بسبب ما تعرضت له من مشاكل وبسبب حالتها النفسية السيئةفي السنوات الأربع الماضية، لكنها أكدت أنها لا تعاني من مرض بالجلد وأن جلدها لا يسقط من وجهها مثلما أشيع.

ومنطقة “Dangerous area of the face” أو مثلث الخطر أو مثلث الموت كما يقال عنه، هي منطقة مثلثية الشكل بالوجه، وتبدأ من أعلى الشفاه العلوية إلى مساحة تحت الحاجبين وتحوي معها العيون والأنف، وتتمثل خطورة تلك المنطقة في أنَّ الأوعية الدموية بها لا بد أن تصل إلى المخ قبل وصولها للقلب، وهذه المنطقة في الجسم هي الوحيدة التي تعمل بمثل تلك الطريقة، ومن ثم فإن الإصابة فيها بأي مشكلة صحية ناتجة من عدم نظافة أو إجراء عملية في هذه المنطقة أو حدوث إلتهاب وعدم معالجته، قد يؤدي إلى وصول هذه الميكروبات والبكتريا إلى المخ، ما يسببًا خللًا دماغيًا في المخ.

ونشرت ريهام سعيد، صورة لها على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت على الصورة: “لأصحابي اللي عايزين يطمنوا، أنا معنديش عدوى بالجلد، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء”.