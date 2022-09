في عيد ميلاد مايكل جاكسون أفلام وثائقية وقصيرة تجسد أعماله

بمناسبة عيد ميلاد مايكل جاكسون، تم إصدار عدد من الأفلام الوثائقية والقصيرة، التي شارك فيها مايكل جاكسون، كما صدر عدد من الأفلام الوثائقية التي جسدت أعمال جاكسون على مدار سنوات حياته، حيث يوافق اليوم 29 أغسطس يوم ميلاد أسطورة البوب مايكل جاكسون

تخليد ذكرى مايكل جاكسون من خلال أعماله

من أجل أن يظل مايكل جاكسون قدوة للفن المعاصر والمتجدد لكل الفنانين، وكان أول تلك الأفلام فيلم “Michael Jackson: The Making Of Thriller” الذي صدر عام 1983، ومن بعده فيلم “Captain EO” عام 1986، وهو فيلم خيال علمي قصير، وقد تم عرضه بخاصية ثلاثية الأبعاد في حدائق ديزني بغرض الترفيه عن الزوار.

في فيلم كابتن إي أو يلعب جاكسون دور الكابتن الذي يتصدى مع أفراد فريق سفينته الفضائية للملكة الفضائية الشريرة من خلال أغنية “We Are Here to Change the World”. والفيلم من تأليف “جورج لوكاس”

الفيلم الثاني لمايكل جاكسون

الفيلم الوثائقي “Michael Jackson’s This Is It” عن مايكل جاكسون تم إصداره في عام 2009، وهو من إخراج “كيتي أورتيجا”، وهو يجسد كيف كان يعد جاكسون أغانيه الجديدة، والبروفات التي أجراها على تلك الأغاني، كما رصد الفيلم الاستعدادات السابقة لحفلته التي حملت عنوان ” This Is It “، من أجل أن يتابع تلك الاستعدادات ذات التقنية العالية محبي مايكل جاكسون من الملايين حول العالم.

صديق جاكسون “دايفيد جيست ” يصدر فيلما وثائقيا عن مايكل جاكسون

صدر الفيلم عام 2011 تحت عنوان:

” Michael Jackson: The Life of an Icon ”

ويرصد الفيلم بداية المسيرة الفنية لمايكل جاكسون. وفي عام 2016 أصدر فيلما وثائقيا آخر بعنوان

” Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall “، يعرض فيه المشوار الفني لمايكل جاكسون حتى حقق العالمية التي لم يصل إليها أحد.

نهاية رحلة الحياة

وقد فارق مايكل جاكسون الحياة في 25 يونيه عام 2009 عن عمر ناهز 51 عاما، بعد حياة حافلة بالتجديد والعمل، بعدما حقق نقلة في عالم موسيقى البوب حملت بصماته في التجديد والإبداع.

لمحات من تاريخ مايكل جاكسون

ولد مايكل جاكسون يوم 29 أغسطس عام 1958 في ولاية إنديانا الأمريكية، من أسرة أفريقية الجذور، وترتيبه الثامن ضمن 10 أبناء.

عشق مايكل الموسيقى، وانضم لفريق العائلة الذي حمل اسم “Jacksons” ليصبح فيما بعد المطرب الرئيسي للفرقة.

أهم اعمال مايكل جاكسون

ألبوم “Got to be there” عام 1972

في فيلم “The Wiz” عام 1978.

ألبوم “Off The Wall” بالتعاون مع كوينزي جونز، والذي صدر في عام 1979.

في عام 1982 أصدر ألبوم “Thriller”.

في عام 1983 أطلق فيلمه “Making Of Michael Jackson Thriller”، الذي حقق نجاحا باهرا أضيف إلى نجاحاته السابقة الساحقة.

في عام 1988 أصدر فيلم “Moonwalker” والذي تحول بعد ذلك إلى كتاب حقق مبيعات بلغت 200 ألف نسخة، والمأخوذ من اغنيته الشهيرة “MoonWalk” ورقصته التي رقصها شباب العالم في ذلك الوقت.

الجوائز العالمية التي حصل عليها جاكسون

حصل جاكسون على جائزة “الجرامي” 13 مرة، وجائزة الموسيقى الأمريكية للفنان العالمي، جائزة بريت لأفضل مغني في العالم و العديد من الجوائز الأخرى.

لكن الجائزة الأعظم التي حققها مايكل جاكسون هي هوس شباب العالم به، بحيث أصبح ظاهرة يقلدها شباب العالم، والنقلة الفنية الكبيرة التي حققها لموسيقى البوب حتى أصبح أسطورة البوب بلا منازع.

