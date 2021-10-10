في عيد ميلاده الـ 66.. معلومات قد لا تعرفها عن الكينج محمد منير
يحتفل المطرب محمد منير، اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 بعيد ميلاده الـ 66.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الكينج محمد منير:
- اسم الولادة: محمد منير محمد أبايزيد جبريل متولي
- مواليد 10 أكتوبر 1954 في قرية منشيه النوبة بأسوان.
- قضى فترة صباه في أسوان.
- هاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر التي خلفها السد العالي.
- تخرج من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون.
- أثناء دراسته استمع إليه زكي مراد الشيوعي النوبي فأوصى الشاعر عبد الرحيم منصور، بالاستماع إليه.
- تولى أحمد منيب تدريبه على أداء الألحان النوبية.
- استعان أحمد منيب بكلمات الشعراء فؤاد حداد وعبد الرحيم منصور لكتابة أغاني لمنير.
- بعد أن استمع عبد الرحيم منصور وأحمد منيب إلى محمد منير، شعروا أنهم وجدوا ضالتهم في هذا الشاب.
- أدرك منصور ومنيب أنهم في طريقهم لصنع أسطورة غنائية حقيقية.
- كان منير يغني لرفاقه في فترة تجنيده بالجيش.
- بدأ مسيرته الفنية بعد أن انضم إلى مجموعته الموسيقار هاني شنودة في منتصف السبعينيات.
- أول ألبوماته الغنائية “علموني عنيكي” عام 1977.
- يعتبر عام 1981 نقطة تحول في مسيرة محمد منير الغنائية، حيث قدم ألبوم “شبابيك” الذي حقق مبيعات كبيرة.
- في أوائل الثمانينيات، بدأ مشوراه كممثل مع المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي رشحه للمشاركة في بطولة فيلم “حدوته مصرية” عام 1982، وكرر التعاون معه في أفلام “اليوم السادس” 1986، و “المصير” 1997.
- عرف منير بأدائه التلقائي وملابسه التي خرجت عن المألوف، فلم يظهر بالشكل التقليدي والكلاسيكي كأي مطرب يرتدي بدلة، ويغني وهو ثابتًا أمام الميكروفون.
- شارك منير، كممثل ومغني في عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية أبرزها: “الطوق والإسورة، ويوم مر يوم حلو، والشحاتين، وشباب على كف عفريت، واشتباه، وحكايات الغريب، وليه يا هرم، وجمهورية زفتى، ودنيا، والملك هو الملك، والمغني”.
- فازت أغنية “الليلة يا سمرة” في استفتاء الـ BBC لأفضل 50 أغنية أفريقية في القرن العشرين.
- أطلق عليه محبوه في مصر لقب “الملك” تيمنًا بألبومه الغنائي الشهير.
- فاز منير بجائزة أفضل مطرب في مسابقة MEMA يوليو 2008.
- في 18 أبريل 2014 أعلن محمد منير، خبر زواجه للمرة الأولى وهو في الـ 59 من عمره من فتاة من أصل نوبي تدعى داليا يوسف، إلا أنه انفصل عنها بشكل مفاجئ بعد أقل من شهرين.
- عرفه الأطفال في العالم العربي من خلال غناء تتري البداية والنهاية لمسلسل الكرتون المصري الشهير “بكار” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الشرق الأوسط.
- حصل منير على جائزة السلام من قناة “CNN” عن ألبوم “الأرض السلام”.
- قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 25 ألبوم غنائي، وأبرزهم: “علموني عنيكي، بنتولد، شبابيك، أتكلمي، بريء، وسط الدايرة، شوكولاتة، أسامينا، الطول واللون والحرية، ممكن، من أول لمسة، الفرحة، في عشق البنات، أنا قلبي مساكن شعبية، الأرض السلام، أحمر شفايف، امبارح كان عمري عشرين، طعم البيوت، رباعيات في حب الله، يا أهل العرب والطرب”.