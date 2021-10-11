في عيد ميلاده الـ 60.. معلومات قد لا تعرفها عن الهضبة عمرو دياب
يحتفل اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021، المطرب عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 60.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الهضبة عمرو دياب:
- اسم الولادة: عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب.
- ولد في 11 أكتوبر 1961 ببورسعيد.
- انتقل إلى القاهرة في 1982 والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية.
- اكتشفه الموسيقار هاني شنودة، وقدمه للجمهور في أوائل الثمانينيات من خلال ألبوم “يا طريق” الذي صدر عام 1983.
- أصدر ألبومه الثاني “غني من قلبك” في 1984، ثم ألبومه الثالث “يا حلوة” في 1985 قبل أن يتخرج من المعهد في عام 1986 الذي أصدر فيه ألبومه الرابع “هلا هلا”.
- حقق أعلى مبيعات في سوق الكاسيت بالشرق الأوسط من خلال ألبوم “نور العين” عام 1996.
- فاز بجائزة الميوزك أوورد 7 مرات وهو رقم قياسي لم يحققه أي مطرب عربي، عن ألبومات “نور العين”، و”أكتر واحد”، و”الليلة دي”، و”الليلة” الذي حصل فيه على 3 جوائز دفعة واحدة (أفضل مطرب في مصر، وأفضل مطرب في الشرق الأوسط رجال، وأفضل فيديو كليب).
- تزوج 3 مرات، الأولى من الفنانة شيرين رضا في 1989 وأنفصل عنها في 1992، والثانية من زينة عاشور، في 1994 وأنفصل عنها في 2018، والثالثة من الفنانة دينا الشربيني في 2018 وأنفصل عنها في 2021.
- لديه 4 أبناء: نور، وكنزي، وعبد الله، وجانا.
- يعتبر أكثر مطرب في العالم تترجم أغانيه إلى عدة لغات مختلفة.
- دخل موسوعة جينيس عام 2016 بتحقيق رقم قياسي كأكثر عدد مبيعات لفنان في الشرق الأوسط.
- المركز الأول ضمن قائمة فوربس لأهم 100 فنان عربي في 2017.
- ثالث احسن مطرب في العالم عام 2014.
- حصلت أغنيته “أصلها بتفرق” على جائزة أفضل أغنية أجنبية في إسبانيا عام 2011.
- جائزة أفضل مطرب شمال أفريقيا في 2010.
- جائزة أفضل مطرب في أفريقيا في 2009.
- تم ترشيحه لجائزة جرامي أورد العالمية مرتين، الأولى عن أغنية “نور العين” في 1996، والثانية عن أغنية “تملي معاك” في 2000.
- تم اختيار أغنية “ميال” من ضمن أفضل 50 أغنية في العالم وتم ترجمتها إلى أكثر من 5 لغات.
- جائزة أفضل مطرب في الوطن العربي عام 1988.
- عرضت أغانيه “ولا على باله، تملي معاك، وعودوني، ونور العين، ونفس المكان” في أفلام ومسلسلات عالمية.
- قام بالتمثيل في 4 أفلام، وهو ظهوره كضيف شرف في فيلم “السجينتان” عام 1988 مع النجمة إلهام شاهين، والفنانة سماح أنور، وغنى “هلا هلا” عام 1988، ثم المشاركة في بطولة فيلم “العفاريت” مع النجمة الراحلة مديحة كامل في 1990، ثم بطولة فيلم “آيس كريم في جليم” في 1992، ثم المشاركة في بطولة فيلم “ضحك ولعب وجد وحب” مع عمر الشريف ويسرا، في 1993.
- قدم برنامج “الحلم” من 12 حلقة يستعرض فيها مشواره الفني بشهادة أكبر الشعراء والملحنين والنقاد والإعلاميين والفنانين.
- في أغسطس 2020 أعلنت “شركة نتفليكس” عن تعاونها الأول معه من خلال إنتاج مسلسل عالمي عن رحلة صعوده.
- أعلن عن إطلاق خط أزياء جديد خاص به يحمل اسم “34” في أغسطس 2021.