في عيد ميلادها الـ 71.. معلومات قد لا تعرفها عن النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود
تحتفل اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، بعيد ميلادها الـ 71.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن صفاء أبو السعود:
- اسم الولادة: صفاء عبد المنعم أبو السعود
- ولدت في 9 أكتوبر 1950.
- بدأت مشوارها الفني في منتصف الستينيات، بعد أن التحقت بمعهد الكونسرفتوار، ثم حصولها على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم إخراج.
- بدايتها كانت من خلال برنامج “بابا شارو” واحد من أشهر البرامج الإذاعية.
- قدمت مع ثلاثي أضواء المسرح أعمال: “موسيقى في الحي الشرقي، القاهرة في ألف عام، الحرافيش، إنت اللي قتلت عليوة”.
- شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والأوبريتات الخاصة بالأطفال.
- أبرز أعمالها: أفلام: “هي والرجال، وهو والنساء، وعندما يغني الحب، وعماشة في الأدغال، والزواج السعيد، وبمبة كشر، والمهم الحب، والبحث عن المتاعب، وأزواج طائشون، واحترس من المجانين”، ومسلسلات: “النهر والتماسيح، وغوايش، ومحمد رسوال الله إلى العالم، وهي والمستحيل، وبرج الحظ، وضيوف مزعجين جدًا”.
- قدمت أغنية “أهلا بالعيد” في أوائل الثمانينيات وحققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت أشهر أغنية عن العيد في جميع البلاد العربية وأولها مصر.
- تزوجت من رجل الأعمال صالح كامل، مالك شبكة راديو وتليفزيون العرب ART.
- لديها ثلاثة أبناء: هديل، وأصيل، ونضير.
- قدمت برنامج “ساعة صفا” عبر قناة “art أفلام” واستضافت من خلاله أكبر المشاهير العرب وحقق نجاحًا كبيرًا ومازال يعرض مقاطع منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.
- انتشرت شائعة بامتلاكها طائرة خاصة، ولكن في الحقيقة أن الطائرة كانت تتبع لمجموعة قنوات راديو تليفزيون العرب.
- آخر أعمالها مسلسل “إغتيال شمس” الذي عرض عام 2010.