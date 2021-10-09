في عيد ميلادها الـ 71.. معلومات قد لا تعرفها عن النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود

بواسطة أسامة مقلد

تحتفل اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، بعيد ميلادها الـ 71.

في عيد ميلادها الـ 71.. معلومات قد لا تعرفها عن النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود
إقرأ أيضاً:

بالفيديو.. صفاء أبو السعود تكشف كواليس أغنية أهلًا بالعيد: تم حذف مقطع منها

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن صفاء أبو السعود:

  • اسم الولادة: صفاء عبد المنعم أبو السعود
  • ولدت في 9 أكتوبر 1950.
  • بدأت مشوارها الفني في منتصف الستينيات، بعد أن التحقت بمعهد الكونسرفتوار، ثم حصولها على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم إخراج.
  • بدايتها كانت من خلال برنامج “بابا شارو” واحد من أشهر البرامج الإذاعية.
  • قدمت مع ثلاثي أضواء المسرح أعمال: “موسيقى في الحي الشرقي، القاهرة في ألف عام، الحرافيش، إنت اللي قتلت عليوة”.
  • شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والأوبريتات الخاصة بالأطفال.
  • أبرز أعمالها: أفلام: “هي والرجال، وهو والنساء، وعندما يغني الحب، وعماشة في الأدغال، والزواج السعيد، وبمبة كشر، والمهم الحب، والبحث عن المتاعب، وأزواج طائشون، واحترس من المجانين”، ومسلسلات: “النهر والتماسيح، وغوايش، ومحمد رسوال الله إلى العالم، وهي والمستحيل، وبرج الحظ، وضيوف مزعجين جدًا”.
  • قدمت أغنية “أهلا بالعيد” في أوائل الثمانينيات وحققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت أشهر أغنية عن العيد في جميع البلاد العربية وأولها مصر.
  • تزوجت من رجل الأعمال صالح كامل، مالك شبكة راديو وتليفزيون العرب ART.
  • لديها ثلاثة أبناء: هديل، وأصيل، ونضير.
  • قدمت برنامج “ساعة صفا” عبر قناة “art أفلام” واستضافت من خلاله أكبر المشاهير العرب وحقق نجاحًا كبيرًا ومازال يعرض مقاطع منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.
  • انتشرت شائعة بامتلاكها طائرة خاصة، ولكن في الحقيقة أن الطائرة كانت تتبع لمجموعة قنوات راديو تليفزيون العرب.
  • آخر أعمالها مسلسل “إغتيال شمس” الذي عرض عام 2010.


Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.