في عيد ميلادها الـ 47.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة رانيا فريد شوقي
تحتفل اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، الفنانة رانيا فريد شوقي، بعيد ميلادها الـ 47.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة رانيا فريد شوقي:
- ولدت في 9 أكتوبر 1974.
- ابنة الفنان الراحل فريد شوقي وحش الشاشة.
- والدتها سهير ترك، التي تزوجها فريد شوقي في 1970 وظلت على صمته حتى وفاتها في 1998.
- تزوجت 3 مرات الأولى من مصمم الرقصات عاطف عوض والد ابنتيها (فريدة، وملك)، والثانية من الفنان مصطفى فهمي في 2007 وانفصلت عنه في 2012، والثالثة من تامر الصراف في 2018.
- أخت كلًا من: ناهد وعبير ومها ومنى فريد شوقي.
- بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم “آه .. وآه من شربات” الذي عرض عام 1992، من بطولة والدها فريد شوقي.
- شاركت بالتمثيل في 100 عمل متنوع ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.
- أبرز أعمالها: أفلام:”آه وآه من شربات، وطعمية بالشطة، وليه يا هرم، وعنتر زمانه، ومغلف بالشيكولاتة، والمقامر، ووداعًا للعزوبية”، ومسلسلات: “خالتي صفية والدير، والضوء الشارد، والرجل الآخر، وجحا المصري، والعطار والسبع بنات، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، ويتربى في عزو، أبو ضحكة جنان، وخاتم سليمان، وسلسال الدم، وعوالم خفية، وأبو العروسة”، ومسرحيات: “باللو، وقصة الحي الغربي، ومولد سيدي المرعب، وربنا يخلي جمعة، وكحيون ربح المليون، والملك لير”.
- آخر أعمالها مسلسل “ولاد ناس” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.