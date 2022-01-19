“في عيد ميلادها الـ 42”.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة مي عز الدين: اسمها الحقيقي ماهيتاب حسين!
تحتفل اليوم الفنانة مي عز الدين، بعيد ميلادها الـ 42، وسط مسيرة فنية مليئة بالأعمال الناجحة، حيث تعتبر واحدة من أبرز فنانات الجيل الحالي منذ بداية الألفينات.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة مي عز الدين:
- اسم الولادة: ماهيتاب حسين عز الدين.
- ولدت في 19 يناير 1980 بالإمارات، لأب مسلم وأم مسيحية.
- عاشت طفولتها في مدينة أبو ظبي، قبل أن تعود مع أسرتها إلى القاهرة وهي في الخامسة من عمرها.
- تخرجت من كلية الآدب جامعة الإسكندرية “قسم اجتماع”.
- لعبت الصدفة دورًا هامًا في دخولها الوسط الفني، بعد أن قرأت في إحدى المجلات أن المطرب محمد فؤاد، يبحث عن وجه جديد للمشاركة في بطولة فيلمه الجديد في 2001، فذهبت للمخرج محمد النجار الذي اقتنع بها وقدمها لفؤاد الذي أسند إليها دور البطولة في فيلم “رحلة حب”.
- شهد عام 2002 انطلاقتها في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “أين قلبي” أمام النجمة يسرا.
- أول بطولة سينمائية مطلقة لها فيلم “فرح” سنة 2004.
- أول بطولة درامية مطلقة لها مسلسل “بنت بنوت” سنة 2006.
- في 2009 تمت خطبتها على لاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة.
- تمتنع عن الظهور الإعلامي لأنها تريد أن تحظى بحياة شخصية بعيدًا عن الأضواء.
- آخر أعمالها مسلسل “خيط حرير” الذي عرض في نوفمبر 2020.