في عيد ميلادها الـ 41.. معلومات قد لا تعرفها عن المطربة شيرين عبد الوهاب

تحتفل اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021، المطربة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادها الـ 41.

وتعتبر شيرين واحدة من أهم المطربات في الوطن العربي، برغم أنها لم تصدر سوى 7 ألبومات فقط حتى الآن منذ بداية مشوارها الفني.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن المطربة شيرين عبد الوهاب: