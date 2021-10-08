في عيد ميلادها الـ 41.. معلومات قد لا تعرفها عن المطربة شيرين عبد الوهاب
تحتفل اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021، المطربة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادها الـ 41.
وتعتبر شيرين واحدة من أهم المطربات في الوطن العربي، برغم أنها لم تصدر سوى 7 ألبومات فقط حتى الآن منذ بداية مشوارها الفني.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن المطربة شيرين عبد الوهاب:
- اسم الولادة: شيرين سيد محمد عبد الوهاب.
- ولدت في 8 أكتوبر 1980 بحي القلعة في القاهرة.
- ظهرت موهبتها الغنائية في المدرسة، حيث اكتشفها معلمها وأقنع والدتها بأن تذهب بها إلى الأوبرا.
- أخذتها والدتها إلى سليم سحاب مايسترو الفرقة القومية للموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية، وغنت شيرين أمامه فأعجب بصوتها وعملت بكورال الأوبرا.
- بدأت مشوارها الفني في عام 2000 من خلال دويتو مع المطرب محمد محيي بعنوان “بحبك” ضمن أغنيات ألبوم “صورة ودمعة”.
- يعتبر عام 2002 انطلاقتها الحقيقية من خلال ألبوم “فري ميكس 3” الذي تعاونت فيه مع تامر حسني، وخاصة أغنية “آه يا ليل” التي جاءت في الألبوم الذي حقق نجاحًا كبيرًا وبيع منه 20 مليون نسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
- بعد نجاحها كمطربة دخلت مجال التمثيل من خلال فيلم “ميدو مشاكل” أمام النجم أحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا إلا أن شيرين لم تكن راضية على دورها لأنها لم تكن تتقن التمثيل حينها.
- تزوجت شيرين 3 مرات، الأولى من موزع موسيقى يدعى مدحت خميس، والثانية من الملحن والموزع محمد مصطفى، والذي أنجبت منه مريم وهنا، قبل أن تنفصل عنه في 2012، ثم تزوجت من المطرب حسام حبيب في 2018.
- حصلت شيرين على العديد من الجوائز أبرزها أفضل مطربة عربية من الموريكس دور 5 مرات، وأفضل فنانة عربية من الميما ميوز أورد، وأفضل مطربة عربية من مهرجان بياف في 2016.
- قدمت شيرين خلال مسيرتها الفنية 7 ألبومات بعد ألبومها المشترك مع تامر حسني “فري ميكس 3″، وهم بالترتيب: “جرح تاني، ولازم أعيش، وبطمنك، وحبيت، وإسأل عليا، وأنا كتير، ونساي”.
- شاركت شيرين كعضو لجنة تحكيم في برنامج “ذا فويس” في أعوام 2012، و2014، و2015.
- له تجربة وحيدة في تقديم البرامج التليفزيونية، من خلال “شيري ستديو” الذي عرض على قناة “dmc” في 2017.
- قدمت في 2015 أول مسلسل تليفزيوني لها “طريقي” والذي عرض في شهر رمضان، وأشاد بأداءها التمثيلي النقاد والجماهير.