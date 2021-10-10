في عيد ميلادها الـ 33.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة مي عمر
تحتفل اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، الفنانة الشابة مي عمر، بعيد ميلادها الـ 33.
إقرأ أيضاً:
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة مي عمر:
- ولدت في 10 أكتوبر 1988 بالقاهرة.
- تهوى التمثيل منذ صغرها.
- درست بكلية الإعلام قسم الصحافة في الجامعة الأمريكية.
- تعرفت على المخرج محمد سامي، أثناء دراستها في الجامعة، حيث أنه كان يدرس معها.
- التحقت بفريق التمثيل في مسرح الجامعة.
- بعد التخرج قامت بعمل دراسات عليا في مجال المسرح.
- بدأت مشوارها الفني من خلال الإخراج حيث قامت بإخراج إحدى كليبات المطربة اللبنانية رولا سعد.
- في 2010 تزوجت من المخرج محمد سامي، الذي كان مجرد مخرج كليبات فقط حينها.
- درست التمثيل مع مروة جبريل.
- ساعدها محمد سامي في التدريب على التمثيل كثيرًا، وأتاح لها فرصة الظهور الأول من خلال تقديم دور “ولاء” في مسلسل “حكاية حياة” للنجمة غادة عبد الرازق، الذي عرض في شهر رمضان 2013.
- كررت التعاون مع زوجها محمد سامي، من خلال مسلسل “كلام على ورق” للنجمة هيفاء وهبي، والذي عرض في شهر رمضان 2014.
- قدمت مسرحية وحيدة وهي “بابا جاب موز” عام 2014، للنجم الراحل طلعت زكريا.
- شاركت بالتمثيل في أعمال أخرى لم تحمل توقيع زوجها محمد سامي، مثل “حالة عشق” للنجمة مي عز الدين، و “الطبال” للنجم أمير كرارة، و “ريّح المدام” للنجم أحمد فهمي، و “عفاريت عدلي علام” للزعيم عادل إمام، و “الفتوة” للنجم ياسر جلال”.
- قدمت أول بطولة مطلقة من خلال مسلسل “لؤلؤ” الذي عرض في أواخر العام الماضي.