“في رحلة صيد بري”.. شاهد أول ظهور لوالدة ياسمين صبري

نشرت السيدة نسرين، والدة الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام” صورة حديثة تجمعها بابنتها من رحلة صيد سابقة، وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد لابتني الجميلة”.

وردت عليها ياسمين، موجهة الشكر لها على معايدتها، ويعتبر ذلك هو الظهور الأول لوالدة الفنانة الشابة التي تحرص دائمًا على الابتعاد عن أعين الإعلام وتجنب الظهور مع ابنتها.

واحتفلت ياسمين صبري بعيد ميلادها أمس الجمعة، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” مجموعة صور لها وهي مرتدية فستان أحمر، وأمامها تورتة.

كانت ياسمين صبري، قد أثارت ضجة كبيرة بتصريحاتها الأخيرة في جلسة حوارية على موقع “تويتر”، وتحدثت خلالها حول فترة طفولتها حيث قالت أنها ابنة الطبقة الوسطى بمحافظة الإسكندرية وكان مصروفها بسيط للغاية، والتحقت بمدرسة حكومية، ومارست رياضة السباحة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في رمضان 2020.

“فرصة تانية” بطولة: ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ونهال عنبر، وأشرف زكي، وعمر الشناوي، معالجة درامية: محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار: مصطفى جمال هاشم، وإخراج: مرقس عادل.