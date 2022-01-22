“في رحلة صيد بري”.. شاهد أول ظهور لوالدة ياسمين صبري

أسامة مقلد

نشرت السيدة نسرين، والدة الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام” صورة حديثة تجمعها بابنتها من رحلة صيد سابقة، وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد لابتني الجميلة”.

"في رحلة صيد بري".. شاهد أول ظهور لوالدة ياسمين صبري

وردت عليها ياسمين، موجهة الشكر لها على معايدتها، ويعتبر ذلك هو الظهور الأول لوالدة الفنانة الشابة التي تحرص دائمًا على الابتعاد عن أعين الإعلام وتجنب الظهور مع ابنتها.

"في رحلة صيد بري".. شاهد أول ظهور لوالدة ياسمين صبري 1 22/1/2022 - 10:04 ص

واحتفلت ياسمين صبري بعيد ميلادها أمس الجمعة، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” مجموعة صور لها وهي مرتدية فستان أحمر، وأمامها تورتة.

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كانت ياسمين صبري، قد أثارت ضجة كبيرة بتصريحاتها الأخيرة في جلسة حوارية على موقع “تويتر”، وتحدثت خلالها حول فترة طفولتها حيث قالت أنها ابنة الطبقة الوسطى بمحافظة الإسكندرية وكان مصروفها بسيط للغاية، والتحقت بمدرسة حكومية، ومارست رياضة السباحة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في رمضان 2020.

“فرصة تانية” بطولة: ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ونهال عنبر، وأشرف زكي، وعمر الشناوي، معالجة درامية: محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار: مصطفى جمال هاشم، وإخراج: مرقس عادل.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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