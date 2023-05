في رثاء محمود بكري نائب البسطاء والمحتاجين

رسالة النائب محمود بكري قبل الوعكة الصحيه بـ"أيام قليله"

⭕ بعد 61 يومًا علي فراش المرض.. رسالة النائب محمود بكري قبل الوعكة الصحيه بـ"أيام قليله".. وحشنا صوته وبحثه وطرحه لقضايا الناس وأوجاعهم في البرلمان والصحافة والأعلام وإيجاد الحلول لهااللهم نسألك الشفاء العاجل يا أرحم الرحمين.. دعوتكم

Posted by ‎محمود بكري-mahmoud bakry‎ on Saturday, 6 May 2023