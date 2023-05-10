في رثاء محمود بكري نائب البسطاء والمحتاجين

بعد رحلة عطاء طويلة في بلاط صاحبة الجلالة رحل عن عالمنا منذ ساعات الكاتب الصحفي ونائب المجلس الشيوخ الدكتور محمود بكري بعد صراع مع المرض, ووعكة صحية ألمت به منذ 70 يوما, رحل نائب الشيوخ الدكتور محمود بكري بعد أن تركا إرثا كبيرا من الإنسانية وكنزا لايقدر بثمن من حب الناس البسطاء والمحتاجين, فقد كان يحرص دائما على تلبية احتياجاتهم وجبر خواطرهم بكل مشاعر الصدق و الإنسانية وحب الغير.

الرسالة الأخيرة

فقد دأب الراحل محمود بكري على خدمة أهالي دائرته بمنطقة حلوان والمعصرة بكل تفاني و إخلاص, وكأنه قد كرس حياته لهذه الرسالة السامية, حتى كانت رسالته الأخيرة خلال شهر رمضان الماضي أثناء الوعكة الصحية, ونشرها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا: “لست حزينا على نفسي في تلك اللحظات, قدر وجعي على عدم قدرتي على التواجد وسط من أعشق رائحة عرقهم, من البسطاء و المحرومين”.

وتابع بكري: “صحيح أن فريق العمل يقومون بالواجب و يقدمون المساعدة(سرا) كما اعتدنا كل عام, ونقدم الخير الوفير للناس في تلك الأيام المباركة, لكن عشقي الأبدي بأن أقف وسط وجوه الأرامل والأيتام والمرضى وكل من ذي حاجة, هذا هو الذي يؤثر في نفسيتي, لأنها أحب الأعمال التي تقربني لوجه الله سبحانه وتعالى…والحمد لله على كل شيء وسبحان رب العالمين”.

وكان الراحل حريصا على متابعة شئون دائرته من أعمال تطوير وصيانه للمرافق والطرق والمنشآت العامة والخدمية, حتى إن أحد المواطنين, جعفر العسال, يقول في تعليقه على صفحة النائب محمود بكري, “أن ما عمله النائب المحترم محمود بكري في الدائرة متعملش من 30 سنة وعلى فكرة سبب تعبه(مرضه) وجوده في ميدان العمل أكثر من 15 ساعة في التراب و الحفر و النظافة كله في ميزان حسناته”.

محمود بكري في آخر فيديو

وقبل أيام قليلة من الوعكة الصحية التي ألمت به كان النائب محمود بكري في أحد شوارع حلوان يبث فيديو يطرح فيه أحد قضايا الناس في منطقة حلوان وخطورتها على الأهالي, ويناشد المسئولين بالحل السريع.

رسالة النائب محمود بكري قبل الوعكة الصحيه بـ"أيام قليله" ⭕ بعد 61 يومًا علي فراش المرض.. رسالة النائب محمود بكري قبل الوعكة الصحيه بـ"أيام قليله".. وحشنا صوته وبحثه وطرحه لقضايا الناس وأوجاعهم في البرلمان والصحافة والأعلام وإيجاد الحلول لهااللهم نسألك الشفاء العاجل يا أرحم الرحمين.. دعوتكم Posted by ‎محمود بكري-mahmoud bakry‎ on Saturday, 6 May 2023

وكان الكاتب الصحفي و البرلماني الشهير مصطفى بكري قد أعلن نبأ وفاة شقيقه محمود بكري فجر الأربعاء 10 مايو على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك, قائلا:” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكري عضو مجلس الشيوخ, والذي توفى منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما و سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة(المعنا-بندر قنا) ظهر اليوم بناء على وصيته, وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة, رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه, وإنا لله وإنا إليه راجعون”.